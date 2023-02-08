ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 2802 قتيل وأكثر من 5000 إصابة، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين.

وفي تصريح لوسائل الإعلام أفاد وزير الصحة في النظام السوري حسن الغباش بأن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1262 وفاة و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية".

من جانبه، أوضح الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان أن حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا ارتفعت إلى أكثر من 1540 وفاة و2750 إصابة.

وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع كثيراً بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية المدمرة.

وأفاد الدفاع المدني بأن الزلزال دمّر 375 بناءً تماماً و1200 بناءً جزئيّاً، إضافة إلى آلاف الأبنية التي تصدعت.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلّفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.