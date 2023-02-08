أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) الأربعاء حملة للتبرع بالدم في قطاع غزة، لصالح جرحى الزلزال في تركيا وسوريا.

ونظّمت الجمعية هذه الحملة للتضامن مع ضحايا الزلزال، في مقر مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على أن تستمر يومين.

وفي حديث إلى الأناضول، قال مدير عام المستشفى حيدر القدرة، إن هذه الحملة "لفتة إنسانية لتوضيح حجم التعاطف والتضامن مع كل من تر كيا وسوريا، شعرنا بالألم لما أصاب الشعبين".

وأضاف أنها الحملة "مِن باب رد الجميل للبلدين اللذين يبديان تعاطفاً كبيراً مع الشعب الفلسطيني وقضاياه في كل المحافل والأروقة الدولية".

كما تأتي هذه الخطوة "ضمن سياسة الهلال الأحمر في متابعة الأحداث التي يترتب عليها أضرار إنسانية في الدولتين الشقيقتين" وفق القدرة.

وأعرب المسؤول الفلسطيني عن أمنياته في "مشاركة طواقم الجمعية بتنفيذ حملات إنقاذ وإغاثة على الأراضي التركية والسورية".

وضرب زلزال فجر الاثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.