أعرب مشاهير عالميون في عالم الفن والثقافة عن تعازيهم وتضامنهم مع تركيا وسوريا عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزلزال الذي ضرب البلدان فجر الاثنين.

وشاركت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جيجي حديد حملة اليونيسف لمساعدة الأطفال المتضررين من الزلزال مع ما يقرب من 77 مليون متابع على إنستغرام، قائلة: "أنا حزينة لكل من تضرر من الزلازل في تركيا وسوريا".

ودعت حديد متابعيها إلى دعم حملة المساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال.

كما قدمت أختها بيلا حديد معلومات مختلفة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مضيفة: "لدي شعور بالتجمد في جسدي كله، أنا حزينة جداً ودعائي لجميع المتضررين، الخبر مرعب وهو حقاً يهز عظامي، أنا أبحث عن طرق لتقديم المساعدة".

من جانبه شارك الفنان الكوميدي الأمريكي رامي يوسف، عبر حسابه على موقع إنستغرام، رابط حملة إغاثة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

كما كتب الموسيقار الكوري الجنوبي سيون تشوي على حسابه على تويتر: "أنقل تعازيّ الحارة لمن فقدوا أحباءهم في الزلازل المدمرة التي وقعت في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا. وأشعر بالحزن بشكل خاص على الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، والذين يعيشون في الخوف".

من جهته قال الممثل الأمريكي، المعروف بأدائه في فيلم "سيد الخواتم"، إيليا وود: "إن الزلازل كانت مدمرة، قلبي مع الشعبين التركي والسوري".

وفي رسالته لدعم تركيا قال مغني الراب الكوري الجنوبي الأمريكي جاي بارك على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "دعائي أن يكون الجميع بخير".

ولفت الممثل الكوميدي والمقدم الأمريكي جيمي فالون الانتباه إلى حملة اليونيسف للمساعدة في تركيا وسوريا في بداية برنامجه "The Tonight Show" أمس الثلاثاء.

وقال فالون: "اليونيسف الآن على الأرض لمساعدة أصدقائنا في سوريا وتركيا، إنهم يوفرون المياه النظيفة والغذاء وغير ذلك كثيراً من الاحتياجات".

ودعا فالون المشاهدين إلى لتبرع في الموقع الرسمي لليونيسف، قائلاً: "حتى أصغر مساعدة ستكون مفيدة".

وغرّدت العازفة البريطانية بيلي ماي على تويتر: "قلبي مع تركيا وسوريا".

وقالت المغنية الرئيسية في فرقة الروك الإندونيسية Voice of Baceprot، مارسيا كورنيا، للأناضول: "نحن حزينون للغاية وقلقون بشأن الكارثة في تركيا، ونأمل أن يكون الشعب التركي آمناً".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وآدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.