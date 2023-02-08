مع حصيلة ترتفع ساعة تلو الأخرى، يصنف الزلزال الذي أدمى تركيا وسوريا، فجر الاثنين من الآن، بين أكثر عشرة زلازل فتكاً بالأرواح في القرن الحادي والعشرين.

2004: 230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيا

في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، تسبب زلزال بقوة 9,1 درجة قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا بموجة تسونامي عاتية قضى فيها أكثر من 230 ألف شخص على سواحل حوالى عشر دول في جنوب شرق آسيا بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.

ووصل ارتفاع الأمواج العاتية إلى 30 متراً في بعض الأحيان وسرعتها إلى 700 كيلومتر في الساعة.

2010: 200 ألف قتيل في هايتي

في 12 يناير/كانون الثاني 2010، أسفر زلزال بقوة 7 درجات عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل في هايتي وتشريد 1,5 مليون شخص.

وحوّل الزلزال العاصمة بور-او برانس إلى ركام.

في أعقاب ذلك، انتشر وباء الكوليرا في البلاد اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول بعدما نقل العدوى جنود دوليون من النيبال أتوا بعد الزلزال. وقضى في هذه الفورة الوبائية أكثر من عشرة آلاف شخص حتى يناير 2019.

2008: 87 ألف قتيل في سيتشوان

في 12 مايو/أيار 2008، أودى زلزال بقوة 7,9 درجات بأكثر من 87 ألف قتيل فيما سقط 4,45 ملايين جريح. وألحق دماراً في مناطق واسعة من إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين. وبين الضحايا آلاف التلاميذ الذين قضوا في انهيار مدارس.

2005: 75 ألف قتيل في كشمير

في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2005، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجة بسقوط أكثر من 73 ألف قتيل وتشريد 3,5 ملايين في الجزء الباكستاني من كشمير خصوصاً. وقد أتى الزلزال على المنشآت الطبية بالكامل تقريباً.

2003: 31 ألف قتيل في بام في إيران

في 26 ديسمبر 2003 ضرب زلزال بقوة 6,6 درجة مدينة بام في جنوب شرق إيران موقِعاً أكثر من 31 ألف قتيل ما شكل أكثر من ربع سكان المدينة. ولحق دمار هائل بالمدينة التاريخية.

2001: 20 ألف قتيل في الهند

في 26 يناير 2001 سُجّل زلزال بقوة 7,7 درجة ولاية غوجارات في غرب الهند موقعاً أكثر من 20 ألف قتيل. ودمر مدينة بوج.

2011: 18500 قتيل في اليابان

في 11 مارس/آذار 2011، هز اليابان زلزال بقوة 9,1 درجة. بعد أقل من ساعة على ذلك، ضربت موجة عاتية تجاوز ارتفاعها عشرين متراً في بعض الأماكن ساحل منطقة طوهوكو في شمال شرق البلاد حاصدة كل أشكال الحياة.

وعمّت المياه محطة فوكوشيما النووية التي انصهرت نواة مفاعلاتها الثلاثة مسببة أسوأ كارثة نووية مدنية منذ تشرنوبيل في أوكرانيا 1986.

وأسفرت الكارثة عن 18500 قتيل ومفقود وأرغمت أكثر من 165 ألف شخص على مغادرة مقاطعة فوكوشيما بسبب الاشعاعات.

2023: أكثر من 11200 قتيل في تركيا وسوريا حتى الآن

في السادس من فبراير/شباط 2023 ضرب زلزال بقوة 7,8 درجة جنوب تركيا وسوريا المجاورة تلته هزة أخرى بقوة 7,5 درجة.

وسقط حتى الساعة 11,00 ت.غ من يوم الأربعاء أكثر من 11200 قتيل في حصيلة مؤقتة مرجحة للارتفاع.

2015: تسعة آلاف قتيل في نيبال

في 25 أبريل/نيسان 2015، قضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7,8 درجة ضرب وسط نيبال. وقد تعرضت العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بمركز الهزة لدمار واسع.

2006: ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا

في 26 مايو 2006، أسفر زلزال بقوة 6,3 درجة عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا الاندونيسية.

وتعرّض نحو 38 ألف شخص للإصابة فيما تشرد أكثر من 420 ألفاً.