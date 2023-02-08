تتوالى المؤسسات القطرية في تقديم المساعدات اللازمة لمتضرري زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا.

قررت مؤسسة "دوري نجوم قطر" الرياضية الأربعاء تخصيص عائدات تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس قطر لمتضرري الزلزال المدمر.

وفجر الاثنين ضرب زلزال بشدة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، ما أودى بحياة 9 آلاف و57 شخصاً وأصاب 52 ألفاً و979 في تركيا، بالإضافة إلى مصرع 2800 وإصابة 5000 في سوريا، حسب حصيلة غير نهائية.

وأعلنت المؤسسة في بيان "مبادرة لتخصيص عائدات تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس قطر 2023 لدعم المتضررين من آثار الزلزال الذي وقع في دولتي تركيا وسوريا".

وذكرت المؤسسة أن هذه المبادرة "تأتي حرصاً على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية وللمساهمة في تقديم يد العون لضحايا ومنكوبي الزلزال"، داعيةً "الجماهير كافة للمشاركة من خلال شراء التذاكر وحضور المباريات لدعم المبادرة".

وتأسس "دوري نجوم قطر" عام 2008 بهدف تطوير أداء دوري المحترفين القطري بكرة القدم.

تبرعات مكثفة في قطر لمنكوبي زلزال تركيا

وفي السياق، شهدت العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء إقبالاً واسعاً على التبرع بمساعدات عينية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا.

وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، أعلنت السفارة التركية الثلاثاء قبول مساعدات عينية ضمن احتياجات عاجلة مطلوب إرسالها إلى تركيا "في أسرع وقت" عبر طائرات الخطوط الجوية التركية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن قطريين ومقيمين في الدولة الخليجية، بالإضافة إلى الجالية التركية في الدوحة، سلّموا مساعدات عينية في كل من مقر المركز الثقافي التركي (يونس إمرة) والمدرسة التركية.

وشارك في استقبال التبرعات وتنظيمها وتغليفها عشرات المتطوعين من الأتراك، بينهم طلاب يدرسون في جامعة قطر، إلى جانب مقيمين من جنسيات مختلفة.

وفي المدرسة التركية نظم المعلمون عملية تسلم المساعدات من المتبرعين.

وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو للأناضول إن "المساعدات العينية التي يجرى تجميعها سوف تصل إلى إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عبر الخطوط التركية".

ومشيداً بحجم الاستجابة، أضاف كوكصو أن "كل مَن في قطر على قلب واحد وبكل ما يستطيعون لدعم إخوانهم في تركيا".

كما أكّد نائب مدير المركز الثقافي التركي بالدوحة محمد مظهر شاهين أنه منذ "إعلان قبول المساعدات شاهدنا تجاوباً من الجميع في قطر وأحضروا بإحضار ما لديهم إلى مقر المركز".

وبالنسبة إلى نوعية المساعدات، أوضح شاهين للأناضول أنها شملت "البطاطين والمواد الغذائية والملابس والمواقد وأسرة ومستلزمات تنظيف واحتياجات الأطفال ومستلزمات العناية الصحية وخيام وأجهزة شحن كهربائية".

وأفاد بأن "استقبال المساعدات سوف يستمر لعدة أيام بسبب الإقبال الشديد على إحضار المساعدات العينية".

وبوتيرة مكثفة، تشهد دول عديدة حملات لجمع مساعدات لإغاثة المنكوبين، ودشنت عواصم عديدة جسوراً جوية لنقل المساعدات وفرق إنقاذ للمشاركة في جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

الدوحة تلغي حفلة عمرو دياب جراء الزلزال

وعلى صعيد آخر، قررت جهة قطرية الأربعاء إلغاء حفل للفنان المصري عمرو دياب كان مُقرّراً 14 فبراير/شباط الجاري بعد كارثة زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا.

وقالت "جزيرة المها" (الشركة المنظمة) في بيان، أنه "جرى إلغاء حفل عمرو دياب في ناموس 14 فبراير نظراً للكارثة الإنسانية التي ألمّت بالشعبَين الشقيقَين في سوريا وتركيا".

أضاف البيان، "كما تتقدم جزيرة المها لأهالي الضحايا بأحرّ التعازي وتتمنى للجرحى الشفاء السريع".