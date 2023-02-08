سياسة
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شاهد | فرق الإنقاذ تسابق الزمن لإنقاذ مصابي الزلزال بعد أكثر من 60 ساعة
تسابق فرق البحث والإنقاذ في تركيا الزمن لإنقاذ مصابي الزلزال من تحت أنقاض المباني المنهارة. وتمكنت من إنقاذ كثير ولا تزال تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المصابين بعد أكثر من 60 ساعة على وقوع الزلزال.
شاهد | فرق الإنقاذ تسابق الزمن لإنقاذ مصابي الزلزال بعد أكثر من 60 ساعة
لحظة إنقاذ الرضيعة عائشة (4 أشهر) بعد 57 ساعة من الزلزال / صورة: AA
8 فبراير 2023

تتواصل جهود إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال قهرمان مرعش جنوبي تركيا لليوم الثالث ونجحت الفرق في إنقاذ كثيرين بعد مدد مختلفة تجاوز بعضها 60 ساعة.

وفي هذا الإطار تمكنت الفرق من إنقاذ سيدة تركية وابنتها البالغة 4 أعوام، في ولاية قهرمان مرعش.

كما أنقذت المسن التركي كالكاب ديغرمنجي (88 عاماً) من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي.

وأنقذت الفرق أيضا مسناً تركياً بعمر 70 عاماً في ولاية آدي يامان.

ونجحت الفرق أيضاً في إنقاذ الطفل السوري ريان حمادي (7 أعوام)، في ولاية قهرمان مرعش.

وأنقذت الفرق سيدة تركية (60 عاماً) في منطقة ألبيستان بولاية قهرمان مرعش التي تعد مركز الزلزال الثاني وقوته 7.6 درجة.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة جيرين (10 أعوام)، في ولاية آدي يامان.

ونجحت الفرق أيضاً في إنقاذ طفل (9 أعوام) بمنطقة "نورداغي" بولاية غازي عنتاب، بعد 56 ساعة من الزلزال.

وتمكنت من إنقاذ السيدة غوزدة غوفن (31 عاماً) وابنها مصعب جمال غوفن (9 أعوام) بولاية آدي يامان، بعد 57 ساعة من الزلزال.

وأنقذت الفرق رضيعاً بعمر 7 شهور، بولاية آدي يامان بعد قضاء 57 ساعة تحت الأنقاض.

وفي هاطاي تمكنت الفرق من إنقاذ الرضيعة عائشة (4 أشهر)، بعد 57 ساعة من الزلزال.

وفي آدي يامان، نجحت الفرق في إنقاذ المسن التركي خير الدين أوزديل (68 عاماً)، بعد 60 ساعة من الزلزال.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة ياغمور دال (5 أعوام)، بعد 58 ساعة من الزلزال.

وأنقذت الفرق طفلَين صغيرَين بولاية هاطاي بعد 52 ساعة من الزلزال.

وفي قهرمان مرعش أيضاً، أنقذت الفرق الطفلة "أمينة قراتاش" (11 عاماً)، بعد 56 ساعة من الزلزال.

وتمكنت الفِرَق المختصة من إنقاذ أم وابنتيها بعد 54 ساعة تحت الأنقاض في ولاية آدي يامان التركية

وأنقذت الفرق بولاية آدي يامان، الطفلَين الشقيقَين محمد أجار (9 أعوام)، وعمر (7 شهور)، بعد 58 ساعة من الزلزال.

كما أنقذت الفرق المسنة التركية فاطمة سلطان تشيتين قايا (84 عاماً)، في ولاية ملاطية، بعد 61 ساعة من الزلزال.

وفي قهرمان مرعش، تمكنت الفرق من إنقاذ السيدة غولسرين أق بولاد (65 عاماً)، بعد 62 ساعة من الزلزال.

ونجحت الفرق في إنقاذ الطفلة زبيدة (8 أعوام)، في ولاية قهرمان مرعش.

كما تمكنت فرق الإنقاذ بالتعاون مع فرق البحث الأذربيجانية من إنقاذ مسنّ تركيّ بعد 50 ساعة تحت الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش.

​​​​​​​وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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