أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء ارتفاع حصيلة الضحايا من رعاياها في الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا إلى 70 قتيلاً، دون تفاصيل عن توزيع الأعداد حسب الدولة.

وقال أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية، في بيان صحفي إن "عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال ارتفع إلى 70".

وأضاف أن الحصيلة جاءت "بعد تسجيل وفاة 3 من المصابين الذين جرى إنقاذهم في شمال سوريا، وبعد أن تبين أن عائلة أبو راشد التي قضت تحت الأنقاض في جبلة شمال سوريا تتكون من 6 أفراد وليس 5 أفراد".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن طواقم الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض عن 6 أفراد من عائلة أبو راشد في مدينة جبلة شمال سوريا، كانت تقطن في الدور الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، دون الوصول إلى مكانهم حتى الساعة (20:30 بتوقيت غرينتش).

وأكد الديك، أن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية في المناطق المنكوبة".

وكان الديك أعلن في بيان سابق الأربعاء، أن عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال وصل إلى 66 بعد انتشال فرق الإنقاذ في مخيم الرمل باللاذقية السورية 4 جثث، قبل ارتفاع العدد إلى 70.

وضرب زلزال فجر الاثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف آلاف الضحايا وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.