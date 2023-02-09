قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تعمل على فتح معبرين حدوديين مع سوريا لتسهيل إيصال مساعدات المجتمع الدولي إليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة مساء الأربعاء، وأشار خلاله إلى أن الطرق في سوريا تضررت أيضاً بسبب الزلازل الذي ضرب شمالي البلاد فجر الاثنين.

وأكد جاوش أوغلو أن بلاده تقدم الدعم اللازم لإيصال المساعدات المرسلة من دول أخرى إلى المتضررين من الزلزال في سوريا.

وبيّن أن معبر "جيلوه غوزو" بولاية هطاي المقابل لـ"باب الهوى" السوري مفتوح في إطار التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا.

ولفت أن هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بإيصال مساعدات المجتمع الدولي وتركيا إلى سوريا بسبب الأضرار التي خلفها الزلزال.

وأضاف: "لهذا السبب نعمل على فتح معبرين آخرين في النقاط التي يسيطر عليها النظام السوري". وتابع: "هذه قضية إنسانية وليست سياسية".

وقال جاوش أوغلو إن تركيا تفتح مجالها الجوي عندما يكون هناك طلب لإيصال المساعدات القادمة إلى سوريا أو لرحلات جوية إلى مطار حلب.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.