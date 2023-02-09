سياسة
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من الشرق والغرب.. فرق الإنقاذ تتوافد إلى تركيا لمواجهة آثار الزلازل
من الصين وروسيا وأوكرانيا وألبانيا وبنغلاديش وأرمينيا، إضافة إلى فريق إنقاذ من السلفادور، تتوافد إلى تركيا فرق البحث والإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية فجر الاثنين، إلى جانب دول مجاورة أبرزها سوريا.
من الشرق والغرب.. فرق الإنقاذ تتوافد إلى تركيا لمواجهة آثار الزلازل
فرق إنقاذ من الصين وروسيا وأوكرانيا وألبانيا وبنغلاديش وأرمينيا تتوافد إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال / صورة: AP
9 فبراير 2023

تتوافد إلى تركيا فرق البحث والإنقاذ من دول عديدة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية فجر الاثنين، إلى جانب دول مجاورة أبرزها سوريا.

في هذا الإطار أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، أن فريقاً من 82 شخصاً وصل إلى مطار أضنة صباح الأربعاء.

وأضاف أن الفريق الذي وصل إلى تركيا يحمل مستلزمات طبية ومعدات أخرى يتجاوز وزنها 20 طنّاً.

وأكّد نينغ أن عديداً من الفرق الصينية ستتوجه في وقت لاحق إلى تركيا للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جانب آخر وصل إلى مطار أتاتورك المشترك لولايتي تشورلو وتكيرداغ، فريق أوكراني من 35 عنصراً.

وأعلنت روسيا أيضا عزمها على إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 50 عنصراً إلى جانب 11 طبيباً.

وكانت روسيا أرسلت فريقاً من 100 عنصر يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

وشاركت أرمينيا أيضاً في عمليات البحث والإنقاذ، من خلال فريق يضمّ 57 عنصراً.

كذلك أرسلت ألبانيا فريقاً من 20 عنصراً، وبنغلاديش 60 عنصراً.

ووصل إلى قاعدة إنجرليك العسكرية في ولاية قونية، فريق من الولايات المتحدة الأمريكية من 159 عنصراً.

وسيتولى الفريق مهام البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية والمعيشية للمتضررين.

كما أعلنت المجر إرسال 7 فرق بحث وإنقاذ من 156 عنصراً و28 كلباً بوليسيّاً للمساهمة في أعمال الانتشال.

كما وصلت فجر الخميس إلى مطار إسطنبول طائرة تحمل فريق إنقاذ إسبانياً من 46 عنصراً.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الفريق انتقل إلى مطار أتاتورك وتَوجَّه منه في طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية إلى ولاية أديامان.

بدورها أرسلت السلفادور فريق بحث وإنقاذ يزيد على 100 شخص إلى تركيا وسوريا.

ونشر رئيس السلفادور نجيب بقيلة تغريدة باللغة التركية قال فيها: "نحن في الطريق"، وأرفق بها صوراً للفريق وهو يصعد إلى طائرة ومعهم كلاب بوليسية.​​​​​​​

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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