قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الزلزال الذي ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا "أحد أسوأ الزلازل في المنطقة منذ أكثر من قرن".

وفي كلمة له بولاية ويسكونسن الأربعاء، تطرّق بايدن إلى الزلزال المدمر.

وقال إن "أفكار وصلوات الشعب الأمريكي مع المتضررين من الزلزال" في تركيا وسوريا.

وأضاف: "هذا أحد أسوأ الزلازل في المنطقة منذ أكثر من 100 عام".

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب الزلزال مباشرة، وأعرب عن دعم واشنطن الكامل لأنقرة.

وقال: "نحن ثابتون في التزامنا دعم شعبَي تركيا وسوريا وقت الحاجة".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.