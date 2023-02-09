سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن: زلزال تركيا من أسوأ الزلازل في المنطقة
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بأنه "أحد أسوأ الزلازل في المنطقة منذ أكثر من قرن"، وأكد التزام واشنطن دعم شعبَي تركيا وسوريا وقت الحاجة.
بايدن: زلزال تركيا من أسوأ الزلازل في المنطقة
بايدن: نحن ثابتون في التزامنا دعم شعبَي تركيا وسوريا وقت الحاجة / صورة: AFP
9 فبراير 2023

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الزلزال الذي ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا "أحد أسوأ الزلازل في المنطقة منذ أكثر من قرن".

وفي كلمة له بولاية ويسكونسن الأربعاء، تطرّق بايدن إلى الزلزال المدمر.

وقال إن "أفكار وصلوات الشعب الأمريكي مع المتضررين من الزلزال" في تركيا وسوريا.

وأضاف: "هذا أحد أسوأ الزلازل في المنطقة منذ أكثر من 100 عام".

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب الزلزال مباشرة، وأعرب عن دعم واشنطن الكامل لأنقرة.

وقال: "نحن ثابتون في التزامنا دعم شعبَي تركيا وسوريا وقت الحاجة".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us