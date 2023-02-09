سياسة
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تركيا.. مساعي البحث عن ناجين مستمرة وعدد وفيات الزلازل يصل إلى 12.873
ارتفع عدد ضحايا الزلازل التي ضربت ولايات جنوب تركيا إلى 12,873 وفاة و62,937 إصابة، في الوقت ذاته تسابق فرق البحث والإنقاذ في تركيا الزمن لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.
تركيا.. مساعي البحث عن ناجين مستمرة وعدد وفيات الزلازل يصل إلى 12.873
مساعي البحث عن ناجين بين الأنقاض مستمرة / صورة: AA
9 فبراير 2023

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، الخميس ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 12,873 قتيلاً.

وذكرت أن عدد الجرحى وصل إلى و62,937 شخصاً.

من جانبه، قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي: "استنفار تامّ للأعمال الإغاثية في المناطق المتضررة من الزلازل، ويعمل في المناطق المنكوبة 103 آلاف و800 فرد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أوضح خلاله أن منطقة الزلزال شهدت 790 هزة ارتدادية، بينها 3 تجاوزت قوتها 6 درجات، و24 هزة أكبر من 5 درجات.

وبيّن أوقطاي أن فرق إنقاذ تابعة لـ66 دولة تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن 103 آلاف و800 شخص يشاركون في أعمال البحث و الإنقاذ على الأرض، بينهم ممثلو جمعيات إغاثية، وقوات الأمن، ومتطوعون، وفرق طبية.

سباق مع الزمن للبحث عن ناجين

في سياق متصل تسابق فرق البحث والإنقاذ في تركيا الزمن لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة جرّاء الزلازل.

في هذا الإطار تمكنت الفرق الخميس من إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور 76 ساعة على وقوع الزلزال في ولاية غازي عنتاب.

وفي ولاية قهرمان مرعش تمكنت الفرق من إنقاذ علي باغيش (55 عاماً) وزوجته زلال (40 عاماً) وابنتهما مير برزان (5 أعوام) من تحت الأنقاض.

ونجحت الفرق في إنقاذ العائلة بعد مرور 73 ساعة على وقوع الزلزال.

كما تمكن ت الفرق من إنقاذ المسنّ إسماعيل ألتن أولوك (72 عاماً) من تحت الأنقاض بنفس الولاية بعد مرور 72 ساعة.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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