قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لباريس أمس الأربعاء، إن فرنسا وألمانيا لديهما فرصة "لتغيير قواعد اللعبة" في الحرب ضد روسيا من خلال عدم التردد في تسليم أوكرانيا أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة حديثة.

ووصل زيلينسكي إلى باريس لتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز بعد إجراء محادثات في بريطانيا في وقت سابق أمس، إذ حثّ حلفاءه الغربيين على منح أوكرانيا "أجنحة من أجل الحرية" من خلال إرسال طائرات حربية للمساعدة على قلب الوضع في مواجهة روسيا.

ويسافر زيلينسكي إلى بروكسل اليوم الخميس حيث سيحضر قمة زعماء أوروبا.

وقال: "لدينا قليل من الوقت. أنا أتحدث الآن عن الأسلحة اللازمة للسلام ووقف الحرب التي بدأتها روسيا".

وأضاف: "فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة، وهكذا أرى محادثاتنا اليوم. وكلما أسرعنا في الحصول على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى وحصل طيّارونا على طائرات حديثة، اقتربت نهاية هذا العدوان الروسي".

وزادت الدول الغربية تعهداتها بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام بوعود بتقديم مئات الدبابات والعربات المدرعة، بالإضافة إلى أسلحة طويلة المدى، لكنها رفضت حتى الآن تسليم طائرات مقاتلة غربية الصنع.

وقال ماكرون إن الأمور التشغيلية ستُناقَش خلال العشاء، وأكد أنه لا يمكن السماح لروسيا بالفوز في الحرب، وإن باريس مثل برلين ستواصل مساندة الدعم العسكري الذي تحتاج إليه أوكرانيا لتأمين مستقبلها ما دام ذلك ضروريّاً.

وقبل اجتماع الخميس في بلجيكا سعى شولتز لتأكيد موقف كييف في أوروبا.

وقال: "أبعث برسالة واضحة إلى بروكسل: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية".