سياسة
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كوريا الشمالية تعرض صاروخاً بالستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري
عرضت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات وأسلحة أخرى خلال عرض عسكري خلال الليل، واصفة إياه بأنه استعراض "لأكبر" قدرة هجوم نووي تملكه البلاد.
كوريا الشمالية تعرض صاروخاً بالستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري
كوريا الشمالية تعرض صاروخا بالستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري / صورة: AP
9 فبراير 2023

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية عرضت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات وأسلحة أخرى خلال عرض عسكري خلال الليل، واصفة إياه بأنه استعراض "لأكبر" قدرة هجوم نووي تملكه البلاد.

وأضافت الوكالة أن العرض، الذي حضره زعيم البلاد كيم جونغ أون، أقيم مساء الأربعاء في إطار احتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي.

تنظم كوريا الشمالية التي تمتلك قوة نووية، هذا النوع من العروض للاحتفال بالتواريخ المهمة في تاريخها في أيام عطل رسمية. ويرى مراقبون في هذه العروض فرصة لمعرفة مدى التقدم العسكري لهذا البلد المعزول المستهدف بعقوبات تمنع تطوير برامجه البالستية والنووية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العرض شمل "وحدة عمليات نووية تكتيكية" مؤلفة من جنود وصواريخ مزودة "بقدرات كبيرة للردع ولهجوم مضاد".

وأوضحت أن بين الصواريخ التي عرضت أحدث جيل من الصواريخ البالستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.

وقالت الوكالة إن هذا العرض كشف قدرة كوريا الشمالية على مواجهة أعدائها، مستخدمة عبارة "القنبلة النووية بالقنبلة النووية والمواجهة بالمواجهة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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