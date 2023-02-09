سياسة
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سوريا.. ارتفاع عدد وفيات الزلازل في عموم البلاد إلى 3553
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 3553 قتيلاً و5276 مصاباً، حسب بيان لوزارة الصحة في النظام السوري، ومصادر بمنظمة الخوذ البيضاء.
سوريا.. ارتفاع عدد وفيات الزلازل في عموم البلاد إلى 3553
سوريا.. ارتفاع عدد وفيات الزلازل في عموم البلاد إلى 3553 / صورة: AA
9 فبراير 2023

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 3553 قتيلاً و5276 مصاباً، جراء الزلزال الذي وقع قبل أيام.

وقالت وزارة الصحة في النظام السوري، في بيان، إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1387 وفاة و2326 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية".

من جانبه، أوضح الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان، أن حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي البلاد ارتفع إلى 2166 وفاة، وأكثر من 2950 مصاباً.

وكان الدفاع المدني السوري قد أكد ارتفاع عدد الأبنية المنهارة كليّاً إلى 418، والمنهارة جزئيّاً إلى أكثر من 1300، وتَصدُّع آلاف المباني في شمال غربيّ سوريا.

كما قال الدفاع المدني إن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة".

و"في المناطق التي تأخر وصول المساعدات إليها، يشعر الناجون بأنهم مُهمَلون. في جنديرس الواقعة في منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة في سوريا حتى المباني التي لم يؤدِّ الزلازل إلى انهيارها أصيبت بأضرار بالغة"، حسب قول حسن أحد السكان الذي طلب عدم ذكر اسم عائلته.

وأضاف أن "ما بين 400 و500 شخص عالقون تحت كل مبنى منهار، ويحاول عشرة أشخاص فقط إخراجهم، ولا تتوفر آليات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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