سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد 73 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ أسرة في قهرمان مرعش
نجحت المساعي في إنقاذ أسرة محاصرة تحت أنقاض بناية منهارة بعد 73 ساعة عصيبة في قهرمان مرعش مركز الزلزال. وخرجت الأسرة من تحت الأنقاض بفضل جهود فرق الإنقاذ وسط صيحات التكبير والتصفيق، فيما نُقلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.
بعد 73 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ أسرة في قهرمان مرعش
اشترك رئيس بلدية سقارية في مساعي الإنقاذ وحمل النقالات على كتفيه مع الفريق / Others
9 فبراير 2023

تتواصل جهود البحث والإنقاذ في حطام المباني المدمرة في قهرمان مرعش بعد الزلازل التي أثرت في 10 ولايات. وبعد 73 ساعة من وقوع زلزال قهرمان مرعش، انتُشلَت أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بينهم طفلة، من تحت الأنقاض. واستُقبل الجرحى بالتصفيق والتكبير.

وأُرسلَت فرق إنقاذ من بلدية سقارية وبلدية إسبرطة إلى المنطقة بعد سماع الصوت من حطام شقة في بناية جوزدة المكونة من 7 طوابق والمنهارة في شارع أذربيجان في بلدية "12 شباط".

وبعد مثابرة وعمل طويل للفريق، وصلوا إلى علي باغيش رب الأسرة (55 عاماً)، وزوجته زلال (40 عاماً)، وابنته مير برزان باغيش (5 سنوات).

واستُقبلت العائلة الجريحة التي انتُشلت من تحت الانقاض بالتصفيق والتكبير، ثم نقلت سيارة إسعاف الأسرة المصابة إلى المستشفى بعد 73 ساعة من حصارهم بين الأنقاض بعد وقوع الزلزال.

"الأمل في الله لم ينقطع"

شكرت آن زلال باغيش كل من شارك في جهود الإنقاذ. قالت إنها كانت سعيدة، وقالت: "جيد أنهم هنا، بارك الله فيهم جميعاً. شيء مختلف، لم ينقطع أملنا في الله وكنا نؤمن أننا سننجو".

وقال علي باغيش: "لا أحد يستطيع أن يثمّن لطف هؤلاء الموظفين. إنهم ينقذون أرواح الناس، ولا أحد يستطيع أن يكافئ عملهم الشاق".

كما ساعد عمدة بلدية سقارية أكرم يوجة، الفرق في نقل الجرحى على نقالات، وهنّأ في تصريح للصحفيين الفرق على النجاح في عملية الإنقاذ بعد 73 ساعة.

وفي إشارة إلى إنقاذ أسرة بجهود فرقٍ من محافظتَي سقارية وإسبرطة، قال يوجة: "كان الطفل سعيداً جدّاً، تعازيّ لبلدنا، نقف إلى جانب إخوتنا، قلب تركيا ينبض هنا، توحدت تركيا، أصبحت جسداً واحداً".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us