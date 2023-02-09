سياسة
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رغم صعوبات الطقس.. الخطوط الجوية التركية تواصل الإجلاء من مناطق الزلازل
صرّح يحيى أوستن المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية، بأن طائرات الشركة نقلت 14.068 مواطناً إلى إسطنبول وأنقرة برحلات الإجلاء التي انطلقت رغم الظروف الجوية الصعبة، اليوم من منطقة الزلزال.
رغم صعوبات الطقس.. الخطوط الجوية التركية تواصل الإجلاء من مناطق الزلازل
الخطوط الجوية التركية  تواصل الإجلاء من مناطق الزلازل/ صورة: Reuters 
9 فبراير 2023

نقلت الخطوط الجوية التركية 14 ألفاً و68 مواطناً إلى إسطنبول وأنقرة مع رحلات الإجلاء التي انطلقت من منطقة الزلزال اليوم.

وصرح يحيى أوستن المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية (THY)، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عملية الإجلاء التي بدأت في الساعة 7:00 صباح اليوم نُفّذت كما هو مخطط لها رغم ظروف الشتاء.

وفيما اكتمل إقلاع 80 رحلة جوية اعتباراً من الساعة 23:50، أوضح أوستن أن "14.068مواطناً نُقلوا إلى إسطنبول وأنقرة، وقال إن 16.500 مواطن لا يزالون ينتظرون في المطارات، وسننقلهم عبر 93 رحلة أخرى حتى الساعة 7.00 صباح يوم 9 فبراير/شباط".

وقال أوستن: "نُجلِي مواطنينا بـ170 رحلة خططنا لها بين الساعة 7:00 يوم 9 فبراير والساعة 7:00 يوم 10 فبراير".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من الزلازل التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وأدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي
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