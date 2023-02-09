نقلت الخطوط الجوية التركية 14 ألفاً و68 مواطناً إلى إسطنبول وأنقرة مع رحلات الإجلاء التي انطلقت من منطقة الزلزال اليوم.

وصرح يحيى أوستن المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية (THY)، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عملية الإجلاء التي بدأت في الساعة 7:00 صباح اليوم نُفّذت كما هو مخطط لها رغم ظروف الشتاء.

وفيما اكتمل إقلاع 80 رحلة جوية اعتباراً من الساعة 23:50، أوضح أوستن أن "14.068مواطناً نُقلوا إلى إسطنبول وأنقرة، وقال إن 16.500 مواطن لا يزالون ينتظرون في المطارات، وسننقلهم عبر 93 رحلة أخرى حتى الساعة 7.00 صباح يوم 9 فبراير/شباط".

وقال أوستن: "نُجلِي مواطنينا بـ170 رحلة خططنا لها بين الساعة 7:00 يوم 9 فبراير والساعة 7:00 يوم 10 فبراير".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من الزلازل التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وأدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.