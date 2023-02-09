تتواصل جهود البحث والإنقاذ في مناطق الزلازل التي مركزها قهرمان مرعش، وتُستخدم أجهزة التصوير تحت الأرض محلّية الصنع، في عمليات البحث. بفضل هذه الأجهزة التي تكتشف الحرارة والعظام، يمكن للفرق تحديد موقع العالقين في الحطام وتحت الأنقاض.

وجهاز التصوير تحت الأرض هو أكبر مساعد لفرق الإنقاذ وسط الركام في منطقة بازارجيق، مركز الزلزال، حيث دُمّر نحو 60 مبنى.

وتُستخدم أجهزة التصوير محلية الصنع في منطقة الزلزال في بازارجيق، وبفضلها وصل المنقذون إلى 36 شخصاً في الحطام، بينهم أُنقِذ 3 أحياء.

ويرسل الجهاز أشعة تحت حمراء إلى حطام الزلزال لتحديد مكان العالقين والضحايا تحت الأنقاض والأبنية المنهارة. وتسهّل أجهزة التصوير تحت الأرض جهود البحث والإنقاذ في قهرمان مرعش.

وذكر فريق الإنقاذ أن الجهاز كان يوجّههم إلى العالقين في أثناء عملهم، وقال رئيس الفريق: "عملنا يتواصل بجهاز الأشعَّة تحت الحمراء الذي أنتجته هيئة الصناعات الدفاعية، ويُعَدّ نقطة انطلاق لجهودنا، وبدأ يُظهِر لنا طرقاً جيدة للغاية".

وقال نور الدين آق بينار مشغّل جهاز التصوير: "نستخدم هذا الجهاز للبحث عن الأحياء وغير الأحياء والغرف والأنفاق تحت الأرض وتحت الماء بعمق 50 متراً، ويصل مداه إلى كيلومتر واحد".

جهاز التصوير الذي يمكنه اكتشاف التحركات خلف الجدران، يعجّل الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض بما يسهم في إنقاذهم.