أعلنت شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا ألمانيا" أن المكالمات إلى تركيا وسوريا ستكون مجانية حتى 17 فبراير/شباط، على خلفية الزلازل التي ضربت البلدين.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إن تليفونيكا لن تحصّل أي أجور من الرسائل والمكالمات التي ستُجرى إلى تركيا وسوريا عبر علاماتها التجارية O2 وBusiness وBlue وAY YILDIZ وOrtel Mobile بين 9 و17 فبراير.

وأشارت الشركة إلى أن ميزة التجوال داخل تركيا ستكون مجانية أيضاً خلال الفترة المحددة.

ولفتت إلى أن هدفها من هذه الخطوة هو المساعدة على بقاء الناس متواصلين مع أقربائهم وأحبائهم، ودعم فرق الإنقاذ العاملة على الأرض.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، بما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.​