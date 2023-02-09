أعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الوفيات جراء الزلازل إلى 14 ألفاً و351 شخصاً والإصابات إلى 63 ألفاً و794.

وقال أُقطاي خلال كلمة له أمام البرلمان إن أكثر من 1300 هزة أرضية حصلت بعد الزلزال.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تَفقُّده مناطق الزلزال في ولاية غازي عنتاب، إن بلاده ستعمل على إعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام واحد".

وأضاف: "مستعدون لتعويض المتضررين من الزلازل كما استطعنا تعويض المتضررين من زلزال وان من قبل".

وأشار الرئيس التركي إلى أن البرلمان سيصوّت اليوم على إعلان حالة الطوارئ في المحافظات العشر المتضررة.

وأضاف: "بعد دخول حالة الطوارئ حيّز التنفيذ، سيُعاقَب التجار الذين يريدون أن يستغلوا هذه الأزمة بزيادة الأسعار واحتكار المواد".

وتابع: "بعضهم يسعى لاستغلال هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية".

وشدّد الرئيس التركي على أن "الدولة التركية تعمل في الميدان بجميع مؤسساتها منذ وقع الزلزال".

من جانبه قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي: "استنفار تامّ للأعمال الإغاثية في المناطق المتضررة من الزلازل، ويعمل في المناطق المنكوبة 103 آلاف و800 فرد".

وأوضح أوقطاي أن منطقة الزلازل شهدت 790 هزة ارتدادية، بينها 3 تجاوزت قوتها 6 درجات، و24 هزة أكبر من 5 درجات. وبيّن أُقطاي أن فرق إنقاذ تابعة لـ66 دولة تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

استمرار جهود الإنقاذ

وتستمرّ جهود الإنقاذ في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، إذ أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم الخميس، إنشاء 500 كرفان (منزل مسبق الصنع) بولاية غازي عنتاب لإيواء متضرري الزلازل.

وقال قوروم في بيان عبر حسابه على موقع تويتر: "تكافح فرق البحث والإنقاذ للوصول إلى مواطنينا (تحت الأنقاض)، وسنعمل معاً على تضميد جراح مصابينا".

وأضاف: "لسد حاجة المأوى، أنشأنا 500 كرفان في منطقة الإصلاحية بغازي عنتاب، على أن نستكملها إلى 15 ألفاً".

من جانبها أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، إجلاءها 28 ألفاً و44 شخصاً من المناطق المنكوبة جراء الزلزال جنوبي تركيا.

وقالت في بيان الخميس إنها أجْلَت 4 آلاف و607 أشخاص عبر الطرقات البرية والسكك الحديدية، و23 ألفاً و437 شخصاً بالنقل الجوي، بحلول الساعة 11:38 بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).

ولفتت إلى توزيع الأشخاص الذين أُجْلُوا على مراكز الإيواء أو دور الضيافة التابعة للولايات أو إدارة "أفاد".

كما أعلنت "أفاد" الخميس اكتمال عملية البحث والإنقاذ في كليس وشانلي أورفا، إحدى الولايات العشر المتضررة من الزلزال.

وقالت "أفاد" في بيان، إن فرقها أكملت مهمة البحث والإنقاذ في مناطق أخرى تستمرّ فيها جهود البحث والإنقاذ.