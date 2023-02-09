أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إجلاءها 28044 شخصاً من المناطق المنكوبة جراء الزلازل جنوبي تركيا.

وقالت "آفاد" في بيانٍ الخميس، إنها أجلت 4607 أشخاص عبر الطرقات البرية والسكك الحديدية، و23437 شخصاً بالنقل الجوي، بحلول الساعة 11:38 بالتوقيت المحلي.

ولفتت إلى توزيع الأشخاص الذين جُلوا على مراكز الإيواء أو دور الضيافة التابعة للولايات أو إدارة "آفاد".

وأعلنت أيضاً اكتمال عمليات البحث والإنقاذ في ولايتَي كيليس وشانلي أورفا، وكلتاهما من الولايات العشر المتضررة من الزلازل.

وقالت "آفاد" في بيانٍ إن فرقها أكملت مهمة البحث والإنقاذ في كيليس، وانتقلت إلى مناطق أخرى تستمر فيها جهود البحث والإنقاذ.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من الزلازل التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وأدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.