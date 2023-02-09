فتحت الرضيعة آية عيونها على الدنيا تحت أنقاض منزل ذويها ليكون قدرها أن تقضي حياتها دون أب أو أم بعد أن توفوا مع 3 من أخوتها جراء الزلزال.

وولدت آية تحت الأنقاض في بلدة جنديرس شمالي سوريا إثر الزلزال الذي وقع الاثنين، وأخرجها طواقم الدفاع المدني بعد 5 ساعات من عمليات الإنقاذ بعد قطع الحبل السري.

وحسب الدفاع المدني فإن والد آية ووالدتها وإخوتها الثلاثة لقوا مصرعهم جراء الزلزال، لتبقى وحيدة بعد أن رحل جميع أفراد عائلتها.

ونُقلت آية التي أصيبت في أماكن متفرقة من جسدها إلى مشفى جيهان في عفرين لتلقي العلاج، فيما أفاد القائمون على المشفى بأن حالتها الصحية جيدة.

وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا (مناطق سيطرة المعارضة والنظام) 3 آلاف و162 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب أرقام وزارة الصحة التابعة للنظام والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفةً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.