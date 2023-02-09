دخلت قافلة مساعدات أممية الخميس مؤلفة من 6 شاحنات إلى محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، هي الأولى منذ وقوع الزلازل فجر الاثنين.

وأفاد مراسل الأناضول بالمنطقة بأن المساعدات دخلت من معبر جيلوة غوزو من الجانب التركي وعبرت إلى الأراضي السورية من معبر باب الهوى.

وسيجري إيصال المساعدات التي دخلت إلى شمالي سوريا ضمن برنامج آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلى المتضررين.

وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا الزلازل في عموم سوريا (مناطق سيطرة المعارضة والنظام) 3 آلاف و162 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب أرقام وزارة الصحة التابعة للنظام والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفةً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.