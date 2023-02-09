سياسة
2 دقيقة قراءة
أول قافلة مساعدات أممية تدخل إلى شمالي سوريا بعد 4 أيام من الزلازل
بعد مرور أربعة أيام على وقوع الزلازل المدمرة دخلت أول قافلة مساعدات أممية مكونة من 6 شاحنات إلى شمال غربي سوريا اليوم الخميس عبر معبر باب الهوى.
أول قافلة مساعدات أممية تدخل إلى شمالي سوريا بعد 4 أيام من الزلازل
دخول أول قافلة مساعدات أممية إلى شمالي سوريا بعد الزلازل / صورة: AFP
9 فبراير 2023

دخلت قافلة مساعدات أممية الخميس مؤلفة من 6 شاحنات إلى محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، هي الأولى منذ وقوع الزلازل فجر الاثنين.

وأفاد مراسل الأناضول بالمنطقة بأن المساعدات دخلت من معبر جيلوة غوزو من الجانب التركي وعبرت إلى الأراضي السورية من معبر باب الهوى.

وسيجري إيصال المساعدات التي دخلت إلى شمالي سوريا ضمن برنامج آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلى المتضررين.

وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا الزلازل في عموم سوريا (مناطق سيطرة المعارضة والنظام) 3 آلاف و162 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب أرقام وزارة الصحة التابعة للنظام والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفةً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us