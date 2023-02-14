منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلازل جنوبي تركيا الاثنين الماضي تحرك جميع مؤسسات الجمهورية التركية المعنية للتعامل مع أكبر كارثة تشهدها البلاد والمنطقة منذ عقود.

ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة محافظات تركيا الجنوبية وسوريا المجاورة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 31,974 شخصاً حتى الآن في تركيا وإصابة 80,278 آخرين.

وانهار عديد من المباني في عشر ولايات تركية مع استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة، حسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

نستعرض هنا أبرز جهود الحكومة التركية والمؤسسات الرسمية والإجراءات والقرارات المرتبطة بتسهيل التعامل مع الأزمة.

اليوم الأول الاثنين 6 فبراير/شباط:

إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" تكلف ما مجموعه 9698 فرداً البحث والإنقاذ مع نشر 216 مركبة في المناطق المتضررة من الزلازل.

أرسلت أفاد ما مجموعه 18.6 مليون دولار (350 مليون ليرة تركية) إلى 9 محافظات في منطقة الكارثة، كما أرسل 73 فريقاً من 60 دولة مساعدات.

جرى إنقاذ نحو 6645 شخصاً من تحت الأنقاض بعد الزلازل الهائلة وفق ما ذكر رئيس إدارة الزلازل وتقليل المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ، أورهان تاتار.

جرى إرسال نحو 13.3 مليون دولار (250 مليون ليرة تركية) من أموال الطوارئ إلى الأقاليم الواقعة في منطقة الكارثة حتى الآن.

أرسلت إدارة الكوارث والطوارئ 300 ألف بطانية و1977 خيمة و24172 سريراً و47176 طقم ملاءات و1106 أطقم مطبخ إلى المنطقة، كما كانت عربات تقديم الطعام والمطابخ المتنقلة والأفران من بين جهود الإغاثة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فترة حداد وطني لمدة سبعة أيام بعد الزلازل مع تنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير/شباط.

ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن جميع المسؤولين على رأس أعمالهم، مبيناً أنه جرى إرسال القوات المسلحة والشرطة وفرق الطوارئ والكوارث والهلال الأحمر التركي ومجموعات البحث والإنقاذ إلى مناطق الزلازل.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول (زلزال قهرمان مرعش): جميع فرقنا في حالة تأهب. رفعنا إنذاراً من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة القوات التركية توجهوا إلى جنوبي البلاد لتنسيق عمليات المساعدة والإنقاذ في المناطق التي ضربتها الزلازال، وجرى إنشاء مركز لتنسيق عمليات المساعدة التي ستقدمها القوات المسلحة التركية لفرق إدارة الكوارث والطوارئ.

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي صرح بأنه أُرسلَت وشُغّلَت 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلازل. كما أعلن أوقطاي تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلازل.

قالت وزارة الدفاع التركية إن كتيبة المساعدات الإنسانية التابعة لها توجهت للمشاركة في عمليات الإنقاذ في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين.

وزارة التعليم التركية تعلن تعليق التعليم أسبوعين في ولايات قهرمان مرعش وهاطاي وملاطية، وأسبوعاً واحداً في ديار بكر وعثمانية وشانلي أورفة وأضنة وكليس.

وزير الدفاع التركي يعلن إقامة جسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين من تداعيات الزلازل. كما أعلن عن استنفار طائرات ومعدات الجيش التركي لمواصلة أعمال الإنقاذ في المناطق التي ضربتها الزلازل جنوبي البلاد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أن تركيا تحركت عبر كل مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلازل و"ولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها". وكلف الرئيس 10 ولاة للعمل على مساعدة الولايات العشر المتضررة جراء الزلازل.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أن اولوية الحكومة كانت ولا تزال هي أعمال الإنقاذ وضمن فرق الإنقاذ 9 آلاف عنصر ولا يزال الرقم يتزايد.

وزير الداخلية التركية سليمان صويلو يصل إلى قهرمان مرعش للإشراف من كثب على عمليات الإنقاذ بعد الزلزال العنيف الذي تعرضت له المدينة ومدن أخرى جنوب البلاد.

وزير العدل التركي أعلن أن أعمال الإخلاء والإنقاذ مستمرة بالتنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية.

وزير التعليم التركي أعلن تعليق الدراسة في أنحاء البلاد حتى 13 فبراير/شباط.

نائب الرئيس التركي أعلن أن الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة جميعها تساهم في عمليات الإنقاذ.

وزير الدفاع التركي أعلن بأن القوات الخاصة تشارك في أعمال الإغاثة، والسفن الحربية تشارك في إجلاء متضرري الزلازل من أنطاكيا إلى مرسين.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يصل إلى مدينة هاطاي ويتجه إلى مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ لمتابعة عمليات الإنقاذ والإخلاء.

اليوم الثاني الثلاثاء 7 فبراير:

فرق الإغاثة والإنقاذ تواصل عملها للبحث عن ناجين جراء الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

مدير أفاد أعلن أن 51 ألفاً و300 متطوع جديد انضموا إلى عائلة أفاد للمساهمة في إنقاذ ضحايا الزلازل.

أفاد التركية تعلن إنقاذ 6445 شخصاً من تحت الأنقاض حتى الآن جراء الزلازل.

خلوصي أقار يعلن أن وزارة الدفاع أنشأت مركزاً للأزمات وممراً جوياً للمساعدات إلى مناطق الزلازل عبر 17 طائرة.

نقل المصابين من المناطق التي ضربتها الزلازل جنوبي تركيا إلى العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول على متن طائرات إسعاف تابعة للقوات المسلحة التركية من أجل علاجهم.

إقامة مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين جراء الزلازل في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

سفن تابعة للقوات البحرية التركية تساهم في نقل المصابين في الزلازل إلى ولايات قريبة لتلقي العلاج.

رئيس إدارة أفاد أعلن أن نحو 16 ألفاً و400 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ.

رئيس آفاد يعلن أن 65 دولة عرضت المشاركة في جهود الإنقاذ، حيث سيجري توزيعها على الولايات المنكوبة بفعل الزلازل فور وصولها.

وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم: أعدنا فتح الطرق المتضررة والمساعدات مستمرة في الوصول إلى المناطق التي ضربتها الزلازل.

الخطوط الجوية التركية تحدد سعر تذكرة الطيران بقيمة 100 ليرة شاملة الضرائب لجميع رحلاتها الجوية العائدة من مدن أضنة وديار بكر وشانلي أورفا وإيلازيغ إلى مدينة إسطنبول، للمساهمة في دعم المناطق المتضررة جراء الزلازل.

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يعلن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

نائب الرئيس التركي يعلن عن إنشاء مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتح طريق موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاطاي، وتخصيص مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم.

نائب الرئيس التركي يعلن عن وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ.

سفن تابعة للقوات التركية تصل إلى ميناء إسكندرون محملة بمعدات ثقيلة للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.

والي إسطنبول علي يرلي قايا يعلن أن أكثر من 12 ألف موظف ومتطوع نُقلوا إلى مناطق الزلازل.

بدء نقل المصابين جراء الزلازل إلى سفينة إسكندرون TCG التابعة للقوات البحرية التركية تمهيداً لنقلهم إلى مدينة مرسين لتلقي العلاج.

أردوغان: فرق العمل تزداد في الميدان، وتُقدِّم المساعدات الطبية وغيرها، والدعم مستمر للإدارات المحلية في المدن التي تعرضت للزلازل، ويجري العمل بكثافة لإدارة العمليات والتنسيق.

أردوغان يؤكد أن فرق البحث والإنقاذ والقوات المسلحة وقوات الأمن والدرك والدفاع المدني تعمل في المناطق التي ضربتها الزلازل، وخُصّصَت طائرات لحمل المساعدات إلى تلك المناطق.

أردوغان يعلن عن تخصيص مبلغ 100 مليار ليرة (5.26 مليار دولار) في المقام الأول تحت تصرُّف مؤسساتنا للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم.

أردوغان يعلن عن إرسال ألف سيارة إسعاف و241 فريق إنقاذ طبي وطني وطائرتَي إسعاف و5 آلاف عامل في مجال الصحة إلى المناطق المتضررة من الزلازل.

أردوغان يؤكد وجود 53 ألفاً و317 عنصراً في عمليات البحث والإنقاذ، والعدد يتزايد من تركيا وخارجها.

أردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلازل لمدة 3 أشهر استناداً إلى المادة 119 من الدستور.

أردوغان يعلن انتشال أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

أردوغان يصرح بأن آلاف العناصر الخبيرة من قوات الدرك على رأس عملها في منطقة الكارثة، بالإضافة إلى 26 طائرة شحن وسفن وقوارب خفر السواحل.

وزير التجارة التركي يعلن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في محافظة كيليس.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يعاين الأضرار في هاطاي عقب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وزير الدفاع خلوصي أقار ووزير الصحة فخر الدين قوجه يزوران مركز مدينة هاطاي المتضررة جرّاء زلازل أمس لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.

وزير الداخلية التركي: أكثر من ألفَي فريق إنقاذ يعملون على مساعدة المتضررين في قهرمان مرعش.

تخصيص مروحيات تابعة للجيش التركي لنقل الأفراد والمعدات اللازمة إلى المناطق المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا.

وزير الداخلية التركي يعلن عن إرسال أكثر من 18 ألف عنصر أمني ونحو 10 آلاف شرطي إلى المناطق المتضررة من الزلازل.

طائرات تتدخل لإطفاء الحريق الذي نشب في حاويات داخل ميناء إسكندرون بعد الزلازل التي تعرّضت لها المدينة.

وزير الداخلية التركي يعلن عن أن أكثر من 2000 فريق إنقاذ يعملون لمساعدة المتضررين في قهرمان مرعش.

وزارة الدفاع التركية يعلن عن إطفاء حريق ميناء إسكندرون الناجم عن الزلازل.

اليوم الثالث الأربعاء 8 فبراير:

طائرات تابعة للجيش التركي تنقل المواطنين المتضررين من الزلازل من مدينتَي أضنة وملاطية إلى العاصمة أنقرة.

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يعلن عن فتح جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلازل.

أوقطاي يعلن عن أن أكثر من 60 ألف فرد من مؤسسات المجتمع المدني والطواقم الطبية وغيرها يعملون في الميدان لإنقاذ ضحايا الزلازل.

فريق إنقاذ تابع للجيش التركي يتمكن من انتشال أم وأطفالها الثلاثة وهم أحياء من تحت الأنقاض بولاية هاطاي، التي طالتها الزلازل المدمرة جنوبي البلاد.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يعلن فتح جميع المقار والثكنات العسكرية الواقعة في مناطق الزلازل أمام المنكوبين.

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يصرح بأن جميع المنظمات التابعة للدولة تحتشد من أجل علاج المواطنين الذين جرى إنقاذهم، وتصل إلى تركيا مساعدات من دول أخرى. أجهزة الدولة ومؤسساتها في حالة استنفار لتوفير المتطلبات اللازمة للمتضررين من الزلازل.

وزير الصحة التركي يعلن عن تعزيز المستشفيات بمتخصصين بالرعاية الصحية وإنشاء وحدات استجابة للطوارئ وخيام متنقلة في منطقة الزلازل وتعزيز فرق البحث والإنقاذ.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يصرح أن نحو 7 آلاف و500 عنصر من أفراد القوات المسلحة يواصلون العمل في الميدان، وستنضمّ إليهم فرق وكتائب أخرى، وأرسلنا نحو 200 مستشفى ميداني.

وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو أعلن أن عمليات الإنقاذ مستمرة وأن المصابين يُنقَلون إلى المستشفيات القريبة مع تخصيص الصالات الرياضية والمساكن الشبابية والمباني التابعة للوزارة لخدمة الناجين من الزلازل.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور المناطق المتضررة من الزلازل لتفقُّد الأوضاع وتنسيق الإجراءات.

وزير العدل التركي بكير بوزداغ يعلن أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في ولاية ديار بكر بدعم عدد كبير من الفرق والآليات والمعدات.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" تعلن عن نصب خيام مؤقتة للمتضررين من الزلازل في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن عزم الحكومة التركية إعادة إعمار المنطقة خلال سنة كما فعلنا سابقاً.

أردوغان يعلن أن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 وتخصيص ميزانية لدعم الأسر المتضررة من الزلازل.

الرئيس التركي يعلن إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق جرى التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا.

أردوغان يصرح: "فليطمئن مواطنونا، إذ لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء، لن نترك أي مواطن في الشارع وسنساعد الجميع وسنوجه المتضررين إلى الفنادق كي نؤمِّن لهم الإقامة".

أردوغان يصرح: "مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش".

مروحيات تابعة للجيش التركي تسيّر 350 رحلة لنقل أفراد ومساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلازل في جنوبي تركيا.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ووزير الصحة فخر الدين قوجة يتفقدان جهود البحث والإنقاذ المستمرة في ولاية هاطاي بعد الزلازل التي ضربت الولاية ومناطق أخرى جنوبي تركيا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور ولاية قهرمان مرعش ويلتقي المواطنين المتضررين من الزلازل التي ضربت ولايات جنوبي البلاد.

أردوغان صرح: "أصدرنا تعليمات بترميم وإصلاح منازل المتضررين من الزلازل خلال سنة واحدة".

شركة الخطوط الجوية التركية تعلن أنها تخطط لإجلاء 30 ألف شخص الأربعاء (8 فبراير/شباط) من المناطق التي تضررت جراء الزلازل جنوبي البلاد بعد أن نقلت الثلاثاء 19 ألفاً و50 شخصاً.

أردوغان يعلن أن نحو 60 ألف متطوع يعملون حالياً في المناطق المنكوبة والعمل جارٍ على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية “توكي” في الولايات الـ10 المتضررة من الزلازل.

أردوغان صرح: "في ولاية هاطاي حالياً 21 ألفاً و200 عنصر، بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم".

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يعلن إنشاء 77 مشفى ميدانياً في الولايات العشر المتضررة من الزلازل.

فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي يعلن أن عدد من أُنقِذوا حتى الآن أكثر من 20 ألفاً، مضيفاً أن "أكثر من 100 ألف فرد يعملون في جهود الإغاثة".

طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية تنقل 16 طفلاً غير مصحوبين بذويهم من قهرمان مرعش، حيث وقعت الزلازل، إلى العاصمة أنقرة إلى أن يجري التعرف على ذويهم.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد قضاء إسكندرون في ولاية هاطاي إحدى المدن المتضررة من الزلازل التي ضربت ولاية قهرمان مرعش.

اليوم الرابع الخميس 9 فبراير:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد الأوضاع في إسكندرون وأضنة عقب الزلازل، ويؤكد: "لن نترك أي شخص تَضرَّر من الزلازل وحيداً، وسنعمل على إعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام واحد".

تَواصُل جهود انتشال المصابين من تحت أنقاض المباني المدمَّرة، وفرق البحث تنجح في إنقاذ كثيرين بعد مدد مختلفة تجاوز بعضها 60 ساعة.

فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي يعلن أن عدد المشاركين في أعمال البحث والإنقاذ بمنطقة الزلزال جنوبي البلاد بلغ 103 آلاف و800 شخص.

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن نقل جرحى الزلازل إلى مستشفيات مدينة مرسين عبر ميناء إسكندرون بالسفن ثم بسيارات الإسعاف.

سفينة عسكرية تابعة لقوات البحرية التركية تصل إلى ميناء إسكندرون تحتوي على جرافات وآليات للمساعدة في رفع الأنقاض، إضافة إلى فريق طبي وموادّ إغاثة لمناطق الزلازل.

إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" تعلن اكتمال عمليات البحث والإنقاذ في مدينة شانلي أورفا.

وزير الدفاع التركي: نفّذنا 500 طلعة جوية لنقل المساعدات إلى منطقة الزلزال.

اليوم الخامس الجمعة 10 فبراير:

فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي: أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتَي كيليس وشانلي أورفا، كما أوشكت على الاكتمال في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" تبني مدينة مؤقتة من الخيام في ولاية هاطاي لتُؤوِي بشكل عاجل المتضررين من الزلزال.

فرق الإنقاذ تنتشل 6 أشخاص أحياء من تحت أنقاض منزل في ولاية هاطاي بعد 100 ساعة من وقوع الزلزال.

وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي: أكملنا عمليات الإنقاذ في أكثر من 1000 مبنى، ونعمل على تشخيص حالة المباني المتضررة جراء الزلازل، ومنها ما سيُهدَم وما سيُدعَم، وبإمكان الجميع معرفة حالة مبانيهم السكنية عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية.

أردوغان: سنقدّم دعماً ماليّاً لمدة عام للمتضررين من الزلازل يشمل دفع إيجارات البيوت التي سيعيشون فيها.

وزير العدل التركي: سيجري التحقيق في كل حالات الإهمال التي أدّت إلى انهيار مبانٍ في الزلزال، واتُّخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع خروج أصحاب هذه العقارات خارج البلاد.

أردوغان: أكثر من 141 ألف عامل إنقاذ يعملون في 10 ولايات بمن فيهم الفرق القادمة من خارج البلاد.

اليوم السادس السبت 11 فبراير:

نائب الرئيس التركي: نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال في مراكز إيواء مؤقتة الآن.

إنقاذ سيدة حامل بعد 115 ساعة تحت الأنقاض، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون: الحكومة التركية خصصت مبلغ 5 مليارات دولار لجهود الدعم والإغاثة.

وزير الدفاع التركي: نفّذنا 707 طلعات جوية بـ63 طائرة ونقلنا عبرها 9 آلاف و780 من الأفراد المتخصصين و625 طنّاً من المستلزمات حتى الآن.

أفاد: 1300 فريق يعملون على تقييم الأضرار والخسائر الموجودة في المباني بالمناطق المنكوبة.

أردوغان: نُعِدّ الخطط لإعادة بناء مئات آلاف المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلازل، وقدمنا مساعدات بقيمة 15 ألف ليرة تركية لكل عائلة متضررة من الزلزال لتلبية احتياجاتهم العاجلة.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: 25 ألفاً و67 عنصراً من القوات المسلحة يعملون في منطقة الزلزال.

اليوم السابع الأحد 12 فبراير:

فرق البحث والإنقاذ تستخدم كاميرات التصوير الحراري للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل الزلزال الذي ضرب جنوبيّ تركيا.

وزير الزراعة التركي: جميع السدود في البلاد بحالة جيدة ونفحصها ونراقبها على الدوام.

وزير البيئة التركي: جميع الولايات تساهم في مساعدة المنكوبين، والدولة بدأت خططاً جديدة لإعادة الإعمار.

وزير النقل التركي عادل قره إسماعيل أوغلو: نبذل قصارى جهودنا لإنقاذ ضحايا الزلازل، وفي مواقع التواصل الاجتماعي عديد من عمليات التضليل الإعلامي؛ نطلب من الجميع عدم الإصغاء إلى هذه الحملات الكاذبة.

نائب الرئيس التركي: أصبح مطار أنطاكية مفتوحاً لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، ومراكز الإجلاء تعمل بكثافة لإيواء الناجين من المناطق المنكوبة.

فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي: أجلينا 400 ألف مواطن من المناطق المنكوبة عن طريق خطوط الطيران.