سياسة
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بمشاركة آلاف المتطوعين من عدة دول.. أنقرة تشيد بالتضامن الدولي إثر الزلازل
أشاد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بالتضامن الدولي الذي حظيت به بلاده إثر الزلازل المدمرة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص وخلفت حجماً كبيراً من الدمار.
بمشاركة آلاف المتطوعين من عدة دول.. أنقرة تشيد بالتضامن الدولي إثر الزلازل
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يشيد بالتضامن الدولي مع تركيا إثر الزلزال / صورة: AA
9 فبراير 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده حظيت بتضامن دولي قوي عقب الزلازل التي ضربت ولاية قهرمان مرعش قبل أيام، وطال تأثيرها 9 ولايات أخرى إلى جانب سوريا.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو الخميس.

وأوضح جاوش أوغلو أن 6 آلاف و479 عامل بحث وإنقاذ من 56 دولة يشاركون حالياً بأعمال الإنقاذ في الولايات المنكوبة.

وأشار إلى أن 19 دولة أخرى تعتزم إرسال فرقها إلى تركيا خلال 24 ساعة القادمة، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

وشكر جاوش أوغلو جمهورية شمال قبرص التركية التي سارعت إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، وهي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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