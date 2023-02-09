سياسة
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تركيا.. رئيس ونواب البرلمان يتبرعون برواتبهم لضحايا الزلازل
أعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب تبرعه بثلاثة رواتب لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا قبل أيام. ودعا شنطوب في تصريح صحفي الخميس جميع نواب البرلمان التركي للتبرع برواتبهم للمتضررين من الزلازل.
تركيا.. رئيس ونواب البرلمان يتبرعون برواتبهم لضحايا الزلازل
تركيا.. رئيس ونواب البرلمان يتبرعون برواتبهم لضحايا الزلازل المدمرة / صورة: AA
9 فبراير 2023

أعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب تبرعه بثلاثة رواتب لضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا قبل أيام.

ودعا شنطوب في تصريح صحفي الخميس جميع نواب البرلمان التركي للتبرع برواتبهم للمتضررين من الزلزال.

وعقب دعوة شنطوب أعلن نواب من أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري وإيي والحركة القومية والشعوب الديمقراطية التبرع برواتبهم لمتضرري الزلازل.

وفي وقت سابق أعلن رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي تبرعه بمليون ليرة تركية للمتضررين من الزلازل.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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