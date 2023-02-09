رغم مرور أكثر من 80 ساعة على الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا تتواصل عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج أم ورضيعها البالغ سنة ونصف بصحة جيدة من تحت أنقاض بنائهم في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 82 ساعة على الزلزال.

كما أسفرت جهود الإنقاذ عن انتشال الشقيقين أحمد إبراهيم (15 عاماً) ومحمد (7 أعوام) من تحت أنقاض منزلهما في قهرمان مرعش بعد مرور 84 ساعة على الزلزال.

وفي ولاية هاطاي أنقذت الفرق الشاب فؤاد تشامبر (21 عاماً) من تحت أنقاض بنائهم في حي جنرال شكري كاناتلي في الولاية، رغم انقضاء 84 ساعة على الزلزال، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي قرية علاء الدين بمنطقة إسكندرون في هاطاي نجحت فرق الإنقاذ في الوصول إلى الرضيع عدنان تحت الأنقاض بعد مرور 72 ساعة على الزلزال.​​​​​​​

وتمكن الفريق الصيني من إنقاذ امرأة حامل كانت تحت أنقاض مبنى مهدم مكون من 8 طوابق في ولاية هاطاي.

كما تمكن الفريق الجزائري من إنقاذ طفل بعد ساعات طويلة قضاها تحت الأنقاض.

كما تمكنت فرق البحث من إنقاذ عائلة مكونة من 4 أشخاص في قضاء بازارجيك التابع لولاية قهرمان مرعش بعد أن أمضت الأسرة 84 ساعة تحت الأنقاض.

وفي إسكندرون جرى إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة بعد 80 ساعة تحت الأنقاض.

وكذلك أنقذت الفرق في القضاء نفسه مسناً يبلغ من العمر 72 عاماً بعد بقائه 82 ساعة تحت الأنقاض.

وفي مدينة أنطاليا التابعة لولاية هاطاي استطاعت الفرق إنقاذ أسرة مكونة من 3 أشخاص بعد أن أمضوا 84 ساعة تحت الأنقاض.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.