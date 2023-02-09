وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.

وصدّقت الجمعية العامة للبرلمان في جلستها الخميس، على مذكرة التمديد الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة، عاماً إضافياً، اعتباراً من 10 فبراير/ شباط 2023.

وأشارت المذكرة الرئاسية، أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فعال ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بأنقرة، منذ 10 فبراير 2009.

ولفتت إلى مشاركة العناصر التركية بفاعلية في عمليات الكفاح المشترك للمجتمع الدولي ضد القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.

كما لفتت المذكرة إلى تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة 13 مرة، لمدة عام واحد لكل منها.

وكان البرلمان التركي صدَّق في يناير/كانون الثاني عام 2021 على مذكرة رئاسية حول تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومياه الصومال الإقليمية لمدة عام، حتى 10 فبراير 2022.