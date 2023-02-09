سياسة
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تُرك ينزف على الأرض.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
استُشهد شاب فلسطيني الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الخليل بالضفة الغربية، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.
تُرك ينزف على الأرض.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
 استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية / صورة: Reuters
9 فبراير 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة: "تلقينا بلاغاً من هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) باستشهاد المواطن شريف حسن رباع (21 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، قرب مدخل مخيم الفوار".

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته الوزارة.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة تلقّيها بلاغاً بإصابة الفلسطيني شريف حسن رباع بجروح حرجة عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه.

فيما قال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني قرب مخيم الفوار للاجئين جنوبي الخليل.

وحسب الشهود، فإن الشاب الفلسطيني "أصيب بالرصاص وتُرك ينزف على الأرض، دون معرفة طبيعة إصابته، ومن ثم نقله الجيش بمركبة عسكرية إلى جهة مجهولة".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينياً "حاول تنفيذ عملية الطعن في مفترق الفوار جنوب الخليل، ولم يصب أي جندي في الحادث"، مضيفة أن الجنود أطلقوا النار عليه.

وتشهد الضفة الغربية منذ مدة توتراً متصاعداً، يحذر متابعون من تزايد حدّته مع تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تضم أحزاباً من أقصى اليمين.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة لهذه الحكومة التي توصف بأنها "الأكثر يمينية" منذ إقامة دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية عام 1948.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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