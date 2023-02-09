قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن وزارته حشدت طائرات القوات المسلحة كافة لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال.

وأوضح أقار في تصريح للصحفيين، الخميس، "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال، وننفذ أكثر من 500 طلعة جوية".

وأشار إلى أن "أكثر من 4000 عسكري يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بولاية هاطاي".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعا ت بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.