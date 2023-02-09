سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: نفذنا 500 طلعة جوية لنقل المساعدات إلى منطقة الزلزال
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن وزارته حشدت طائرات القوات المسلحة كافة لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال. وأوضح أقار في تصريح للصحفيين: "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال، وننفذ أكثر من 500 طلعة جوية".
وزير الدفاع التركي: نفذنا 500 طلعة جوية لنقل المساعدات إلى منطقة الزلزال
وزير الدفاع التركي: نفذنا 500 طلعة جوية لنقل المساعدات إلى منطقة الزلزال. / صورة: AA
9 فبراير 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن وزارته حشدت طائرات القوات المسلحة كافة لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال.

وأوضح أقار في تصريح للصحفيين، الخميس، "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال، وننفذ أكثر من 500 طلعة جوية".

وأشار إلى أن "أكثر من 4000 عسكري يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بولاية هاطاي".

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعا ت بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us