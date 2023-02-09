سياسة
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شاهد| المسيّرات التركية تشارك في رصد الأضرار ودعم الإنقاذ بمناطق الزلازل
أظهر مقطع مصور صادر عن شركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية، طائرتَي "بيرقدار أقينجي" و"بيرقدار تي بي 2" تحلّقان في السماء لرصد أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد، ودعم جهود البحث والإنقاذ والتنسيق.
شاهد| المسيّرات التركية تشارك في رصد الأضرار ودعم الإنقاذ بمناطق الزلازل
طائرة بيرقدار آقنجى/ صورة: AA
9 فبراير 2023

نشرت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، الخميس، مقطعاً مصوراً لتحليق طائرتَي "بيرقدار آقنجي" و"بيرقدار تي بي 2" في أثناء أداء مهامهما، عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأعادت المؤسسة نشر تغريدة لرئيسها إسماعيل دمير، تضم المقطع المصور، وأرفقها بعبارة: "9 آقنجي و22 بيرقدار تي بي 2 بينهما 3 مدمجة بقطعة تخطيط سريع، ترصد الأضرار ودعم البحث والإنقاذ والتنسيق".

وقال بيان صادر عن شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية: "إن شاء الله سنتجاوز معاً هذه الكارثة في أقرب وقت".

ودعت بالرحمة لمن فقدوا حياتهم جراء الزلزال، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

​​​​​​​وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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