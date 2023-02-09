بفرق إنقاذ وإغاثة ومساعدات إنسانية رسمية وحملات تبرعات شعبية، تواصل التضامن العربي، لليوم الرابع مع تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما فجر الإثنين، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ووفق بيانات رسمية جاءت صور التضامن في مختلف البلدان العربية على النحو التالي:

- السعودية

وصلت طائرتا إغاثة وإنقاذ سعوديتان، لمطار أضنة التركي (جنوب)، لدعم متضرري الزلزال بالبلدين، وعلى متنها فرق إغاثية وتطوعية وإسعاف وإنقاذ، و98 طنًا من المواد الإغاثية، والطبية وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجذبت حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم" الحكومية في السعودية 534 ألفا و625 مشاركا، بحصيلة أولية بلغت 180 مليونا، و514 ألفا و273 ريالا (أكثر من48.1 مليون دولار)، حتى الساعة 22:55 (ت.غ)، وذلك خلال أقل 24 ساعة من الانطلاق.

وينتظر أن تكون خطبة الجمعة في مختلف مناطق ومحافظات المملك ة عن حملة التبرعات، وفق توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ.

- قطر

دعا التلفزيون القطري، الرسمي الخميس، إلى المشاركة في حملة إغاثية مساء الجمعة للتبرع ومساندة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا تحت عنوان "عون وسند".

- الإمارات

سيّرت الإمارات، حتى مساء الخميس، 22 طائرة إغاثية تحمل 640 طنًا من المساعدات منها 7 طائرات لسوريا و15 إلى تركيا على متنها فرق بحث وإنقاذ ومستشفى ميدانيًا متنقلاً بكامل تجهيزاتها.

كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الخميس، بإقامة صلاة الغائب، الجمعة، في مساجد البلاد، على أرواح ضحايا الزلزال بالبلدين.

ودعا الهلال الأحمر، للانضمام إلى حملة "جسور الخير" لدعم المتضررين من الزلزال، فيما أعلنت شركة "الأنصاري" للصرافة عن تبرعها بـ 3.67 ملايين درهم إماراتي (نحو مليون دولار)، دعما لجهود الإغاثة.

- الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، التبرع بـ30 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية في تركيا وسوريا مناصفة بين البلدين، بحسب توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وعقدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت، الخميس، اجتماعا مع ممثلي الجمعيات الخيرية لتنسيق عملية إغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

وباشرت مؤسسة نماء ال خيرية الكويتية، الخميس، توزيع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بالبلدين، ضمن حملة معنية بذلك، تمكنت من توزيع 8 آلاف وجبة غذائية وأكثر من 3 آلاف بطانية، وفق المصدر ذاته.,

- البحرين

تنفيذاً لتوجيهات عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ستتم صلاة الغائب على ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا بعد صلاة الجمعة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

كما أطلق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية، مساء الخميس، دعوة للتبرع لتركيا وسوريا، ضمن فعاليات "الحملة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا"، بحسب الوكالة الرسمية.

- سلطنة عمان

أعلنت هيئة الدفاع المدن ي العمانية، الخميس، عبر حسابها بتويتر، أن "القوة المشاركة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ وصلت مطار أضنة التركي، لبدء مهام عملها في محافظة هاطاي في الجنوب التركي".

- العراق

أعلن مجلس الوزراء، أنه قرر إرسال طائرتين تحملان مواد إغاثية وطبية لمتضرري الزلازل في تركيا، الخميس.

- فلسطين

وصل فريقا إغاثة من فلسطين، مكونان من 73 شخصا، مساء الخميس، إلى تركيا وسوريا.

كما أطلقت وزارة الأوقاف، الخميس، حملة "أغيثوهم" لمساعدة المنكوبين من الزلازل، وقررت دعمها بمبلغ 100 ألف دولار، موضحة أنها ستبدأ عقب صلاة الجمعة بالمساجد أو من خلال رقم حساب الحملة.

ونظم عشرات الأطفال من قطاع غزة، مساء الخميس، وقفة تضامن مع تركيا وسوريا وذلك في ساحة النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" وسط القطاع.

- ليبيا

دعا رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا مولاي قديدي، إلى "الإسراع بالتبرع والمساعدة عبر القنوات المكلفة بذلك".

– موريتانيا

وجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، الحكومة إلى تقديم "دعم عاجل" لكل من تركيا وسوريا عقب الزلزال الذي ضرب البلدين.

كما دعا حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الموريتاني (معارض)، الخيرين من أبناء الأمة الإسلامية إلى "مد يد العون والمساعدة للشعبين التركي والسوري".

وخلال اليومين الماضيين أعلن الأردن ولب نان وتونس ومصر، في بيانات رسمية منفصلة، تسيير مساعدات إغاثية وإنسانية إلى تركيا وسوريا، لدعم المتضررين من الزلزال.

ومنذ وقوع الزلزال وحتى الخميس، أعلنت 14 دولة عربية رسميا إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وفق بيانات رسمية.

هذه الدول هي السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، لبنان، الجزائر، الأردن، البحرين، ليبيا، تونس، فلسطين العراق وموريتانيا.