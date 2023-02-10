وصفت الولايات المتحدة زلازل قهرمان مرعش التي ضربت تركيا وسوريا بأنها "من أقوى الزلازل خلال القرن الأخير"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ستكون "جاهزة" لتقديم مساعدات إنسانية إضافية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس الخميس، جدّد خلاله تعازي الولايات المتحدة وتضامنها مع "جميع الضحايا والناجين وعمال الإنقاذ".

وأضاف برايس: "تعمل الولايات المتحدة جاهدة لدعم الشعبين في تركيا وسوريا وقت الحاجة".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بنظيره التركي مولود جاوش أوغلو اليوم، "لتأكيد دعم واشنطن المستمر، ومناقشة الجهود الجارية لمساعدة تركيا وسوريا".

وردّاً على سؤال عن مساعدة الشعب السوري المتضرر أيضاً من الزلازل قال برايس: "ندعو نظام الأسد للسماح فوراً بدخول جميع المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية".

"أكبر الكوارث الطبيعية في عصرنا"

وصف الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، الزلازل المميتة التي دمرت أجزاءً من تركيا وسوريا بأنها "واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في عصرنا".

وقال غوتيريش للصحفيين في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك الخميس: "نشعر بالأسف لخسارة كثيرين، والحصيلة المأساوية تتزايد باستمرار، انهارت آلاف المباني، عشرات الآلاف من الناس يتعرضون لظروف الشتاء القاسية، دمرت المدارس والمستشفيات، والأطفال يعانون صدمة رهيبة".

وأضاف: "ندرك للأسف أننا لم نرَ حتى الآن المدى الكامل للأضرار والأزمة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا".

وأشار غوتيريش إلى أن أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبرت إلى شمال سوريا في وقت سابق الخميس، من تركيا عبر معبر "باب الهوى".

وأكّد أن القافلة تضمّ "6 شاحنات محمَّلة بمعدات الإيواء، وموادّ إغاثة أخرى".

وتابع: "مزيد من المساعدات في الطريق، ولكن الحاجة ماسَّة إلى مزيد ومزيد".

وشدّد الأمين العامّ للأمم المتحدة على أن تركيا أظهرت "كرماً لا مثيل له" في استضافة ما يصل إلى 3.6 مليون سوري فرُّوا من الصراع المستمرّ في البلاد، بعضهم لأكثر من عقد من الزمان.

في السياق نفسه أكّد غوتيريش أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الحكومة التركية "بأي طريقة ممكنة".

واستدرك: "في مواجهة هذه الكارثة، أناشد المجتمع الدولي بشدة أن يُظهِر لشعب تركيا وسوريا نفس النوع من الدعم والكرم".

ومساء الخميس أعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، ارتفاع عدد وفيات زلازل قهرمان مرعش إلى 17 ألفا و674 شخصاً.

كما كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن المرصد السوري، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في سوريا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل و5 آلاف مصاب.

وفجر الاثنين ضربت زلازل جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة، بالإضافة مئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.