تمكنت فرق البحث في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا من إنقاذ شابّ بعد مضي 96 ساعة على وقوع الزلازل، في عملية إنقاذ وُصفت بالمعجزة.

وأسفرت جهود البحث فجر الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاماً) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو.

وسُلّم الشابّ لفرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج.

وما زالت فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمَّرة جراء الزلازل التي ضربت عدة ولايات جنوبيّ تركيا فجر الاثنين.

وفجر الاثنين، ضربت زلازلان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.