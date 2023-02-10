سياسة
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صور | إنقاذ شابّ عالق في قهرمان مرعش بعد مرور أربعة أيام على زلازل تركيا
في عملية إنقاذ وُصفت بالمعجزة، تمكنت فرق البحث في ولاية قهرمان مرعش جنوبيّ تركيا من إنقاذ شابّ بعد مضي أربعة أيام على وقوع الزلازل.
صور | إنقاذ شابّ عالق في قهرمان مرعش بعد مرور أربعة أيام على زلازل تركيا
أسفرت جهود البحث فجر الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاماً) بعد مضيّ 96 ساعة على وقوع الزلازل / صورة: AA
10 فبراير 2023

تمكنت فرق البحث في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا من إنقاذ شابّ بعد مضي 96 ساعة على وقوع الزلازل، في عملية إنقاذ وُصفت بالمعجزة.

وأسفرت جهود البحث فجر الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاماً) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو.

وسُلّم الشابّ لفرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج.

وما زالت فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمَّرة جراء الزلازل التي ضربت عدة ولايات جنوبيّ تركيا فجر الاثنين.

وفجر الاثنين، ضربت زلازلان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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