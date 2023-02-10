سياسة
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تركيا.. تواصُل نقل مصابي الزلازل للولايات و"الدفاع" تسخّر طائراتها للإغاثة
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن وزارته حشدت طائرات القوات المسلحة كافة لنقل الأفراد والموادّ إلى منطقة الزلازل، فيما تواصل السلطات نقل المصابين من المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى.
تركيا.. تواصُل نقل مصابي الزلازل للولايات و"الدفاع" تسخّر طائراتها للإغاثة
تواصُل جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض مع استمرار نقل مصابي الزلازل إلى ولايات أخرى / صورة: AA
10 فبراير 2023

تواصل السلطات التركية نقل المصابين من المناطق المنكوبة جراء الزلازل إلى ولايات أخرى.

وأفاد مراسل الأناضول فجر الجمعة بأن طائرات الرئاسة نقلت 14 مصاباً من ولاية غازي عنتاب، لتقديم الرعاية الصحية لهم في أنقرة.

كما نقلت طائرة عسكرية 46 مصاباً من ولاية أدي يامان إلى إزمير لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وخصصت الرئاسة إحدى طائراتها للمساعدة في نقل المصابين وتقديم الدعم لمنكوبي الزلازل.

وعقب وصول الطائرتين إلى إزمير وأنقرة نقلت فرق الإسعاف المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج.

في السياق نفسه قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن وزارته حشدت طائرات القوات المسلحة كافة لنقل الأفراد والموادّ إلى منطقة الزلازل.

وأوضح أقار في تصريح للصحفيين الخميس: "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والموادّ إلى منطقة الزلزال، وننفّذ أكثر من 500 طلعة جوية".

وأشار إلى أن "أكثر من 4000 عسكري يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بولاية هاطاي.

ولفت إلى تخصيص مروحيات من طراز "جي إتش 47" لنقل مستشفى ميداني قادم من الولايات المتحدة إلى ولاية هاطاي، وسيدخل الخدمة اعتباراً من اليوم الجمعة.

وأكد وزير الدفاع التركي فتح الثكنات والمنشآت كافة في مناطق الزلازل أمام المتضررين.

وبيّن أنهم نقلوا إلى مناطق الزلازل مطابخ وأفراناً ميدانية وخياماً مضادة للبرد ومولدات كانت مخصَّصة لاستخدامها في الحرب، مضيفاً: "كذلك وزّعنا جميع أنواع الملابس والأشياء التي تشبه البطانيات المقاومة للبرد على ضحايا الزلزال".

وصرّح بأنهم يوزّعون طعاماً ساخناً على 40 ألف شخص يوميّاً عبر التدابير التي اتخذوها.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل، هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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