سياسة
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ماكرون يستبعد تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة ولندن تدرك "مخاطر" تسليح كييف
أعلنت بريطانيا أنها تدرك "المخاطر التصعيدية المحتملة" لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الغربية، فيما استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسليم طائرات مقاتلة طلبتها كييف "تحت أي ظرف" في الأسابيع المقبلة.
ماكرون يستبعد تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة ولندن تدرك "مخاطر" تسليح كييف
بريطانيا تقول إنها تدرك “مخاطر التصعيد” المرافقة لتسليح أوكرانيا / صورة: AP
10 فبراير 2023

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس/الجمعة إن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا لا يمكن تسليمها "تحت أي ظرف" في الأسابيع المقبلة، مؤكداً أنه يفضّل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها "أسرع".

وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا قائلاً: "لا أستبعد شيئاً على الإطلاق"، لكن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".

وطوال جولته الأوروبية يومَي الأربعاء والخميس، أصرّ الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.

وأكّد ماكرون أن "نقاشه العميق والدقيق جداً" مع زيلينسكي الأربعاء في باريس أظهر أن الأولوية تتمثل في "فعل كل شيء لمساعدة (أوكرانيا) على المقاومة في الأسابيع المقبلة".

وتابع ماكرون: "من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة" التي تُسلَّم "أسرع"، مشيراً إلى أن مدافع قيصر ونظام الدفاع الجوي المتوسط المدى MAMBA المقدَّم من فرنسا يوفي بهذه المعايير.

“مخاطر تصعيدية”

من جهتها أعلنت بريطانيا أنها تدرك "المخاطر التصعيدية المحتملة" لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الغربية، فيما قللت احتمال تسليم كييف مقاتلات "تايفون" من طرازات قديمة.

وجاءت هذه التعليقات في أعقاب زيارة الرئيس الأوكراني لندن الأربعاء قبل أن ينتقل إلى باريس وبروكسل.

وقالت بريطانيا إنها ستبدأ تدريب طيّارين أوكرانيين إضافة إلى النظر في إرسال طائرات "على المدى الطويل"، رغم ما يعتري الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي من قلق من التورط أكثر في الحرب.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحافيين ردّاً على سؤال بشأن سياسة توسيع تسليح كييف ومخاوف بعض العواصم الأوروبية من استعداء موسكو: "نحن ندرك المخاطر التصعيدية المحتمَلة".

وأضاف: "لكننا واثقون أن المقاربة التي نتبعها هي أفضل وأسرع طريق لمساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب، وهو أمر من الواضح أنه في مصلحة الجميع".

وقال المتحدث باسم سوناك إن لندن ستواصل مناقشة "توفير القدرات" مع الحلفاء، مشيراً إلى أن "كل إجراء نتخذه... سيأخذ في الاعتبار مخاطر التصعيد المحتملة".

لكنه أكّد أن روسيا نفسها "تصعّد كل شيء" في هجماتها المستمرة على أوكرانيا والسيطرة على مساحات شاسعة من أراضيها.

وأعدت بريطانيا بالفعل 10 آلاف جندي أوكراني، وتعمل حاليّاً على تدريب آخرين لتشغيل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" ستُنشَر الشهر المقبل.

وأكّد سوناك خلال زيارة زيلينسكي التاريخية أنه سيجري تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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