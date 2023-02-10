سياسة
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فرق إغاثة أجنبية تنجح بإنقاذ أرواح عشرات الناجين من زلازل تركيا
نجح فريق إغاثة أذربيجاني في إنقاذ 45 شخصاً في قهرمان مرعش، وفريقان أوزبكي ومنغولي في إنقاذ 6 أشخاص في هاطاي، وآخر كازاخي ينقذ 3 أفراد في غازي عنتاب، ضمن مؤازرة الفرق الأجنبية للفرق التركية في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوبة من الزلازل.
فرق إغاثة أجنبية تنجح بإنقاذ أرواح عشرات الناجين من زلازل تركيا
فرق إغاثة أجنبية تؤازر التركية في عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وإسعاف المصابين جراء الزلزال المدمر / صورة: AA
10 فبراير 2023

تؤازر فرق إغاثة أجنبية في عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين وإسعاف المصابين جراء الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا الاثنين الماضي.

ونتيجة جهودها الحثيثة تمكنت هذه الفرق من إنقاذ أرواح عشرات العالقين تحت الأنقاض، حيث استطاع الفريق الأذربيجاني إنقاذ 45 شخصاً بولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال.

وذكرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية في بيان الجمعة، أن قسماً من فريقها الموفد إلى تركيا يساند عمليات البحث والإنقاذ في قهرمان مرعش، مشيرة إلى أن فرقها انتشلت جثامين 269 شخصاً قضوا تحت الركام، بجانب إنقاذ 45 فرداً.

وفي ولاية هاطاي المتضررة من بين 10 ولايات ضربها الزلزال، نجح فريق أوزبكي في إنقاذ حياة شخص بعد مُضيّ 102 ساعة على وقوع الزلزال.

وذكر مراسل الأناضول أن كلاباً بوليسية ترافق الفريق الأوزبكي في عمليات البحث عن ناجين، مبيناً أنه وبمساندة الأجهزة الحرارية والحديثة تمكن الفريق من الوصول إلى الشخص وإخراجه حيّاً من تحت الأنقاض.

وفي الولاية نفسها نجح فريق منغولي من إنقاذ 5 أشخاص، وانتشلت جثامين 12 شخصاً بينهم 4 أطفال.

على الصعيد نفسه تَمكَّن فريق كازاخستاني من إنقاذ 3 أشخاص في ولاية غازي عنتاب المجاورة.

وذكرت وزارة الطوارئ الكازاخية في بيان الجمعة، أن فرقها المؤازرة لعمليات النجدة تمكنت بعد جهود حثيثة من إنقاذ سيدتين ورجل من تحت الركام بعد مضي 72 ساعة على وقوع الزلزال.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات متضررة، هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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