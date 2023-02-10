عرض عدد من الأتراك منازلهم، التي كانت مُعَدّة للتأجير، بالمجّان لمتضرري الزلازل التي شهدها جنوبيّ البلاد، بعدما دُمّرَت منازلهم بالكامل أو أصبحت لا تصلح للسكن.

وغيّر بعض أصحاب المنازل مصطلح الإيجار إلى "مجاناً لضحايا الزلزال" على تطبيق "صاهيبندان" الذي يُستخدم لتسويق بيع العقارات وتأجيرها.

ولم تقتصر الحملة على مدن ومناطق الزلازل ومحيطها، بل انتشرت وشملت منازل كانت معروضة للإيجار في جميع أنحاء البلاد.

والجمعة أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم العمل على تشخيص حالة المباني المتضررة جراء الزلازل، ومنها ما سيُهدَم وما سيُدعَم.

وأضاف قوروم في مؤتمر صحفي أن "بإمكان الجميع معرفة حالة مبانيهم السكنية عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية"، مشيراً إلى استكمال عمليات الإنقاذ في أكثر من 1000 مبنى.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلازل وهي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.​​​​​​​