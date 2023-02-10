أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، أن بلاده تستعدّ لإطلاق أكبر حملة إسكان بتاريخها في 10 ولايات تضررت من الزلازل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة بمركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) بولاية غازي عنتاب الذي أُنشئَ لمساعدة ضحايا الكارثة.

وقال قوروم: "سنطلق أكبر حملة في تاريخ الجمهورية لبناء المساكن بعد الكارثة، بالتزامن في ولاياتنا العشر (المتضررة)".

وأفاد الوزير بأن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشدة في عموم المناطق المنكوبة بلغ 12 ألفاً و141 مبنى.

وفجر الاثنين ضرب زلازل جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، تبعه آخر قوته 7.6 درجة، إضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة، وهي أضنة وأدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.