سياسة
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خبير سويسري: زلزال قهرمان مرعش "نادر الحدوث"
وصف مدير خدمة رصد الزلازل السويسرية، الزلازل التي ضربت قهرمان مرعش التركية بأنها أمر "نادر بالفعل"، وأضاف أن زلزالاً بقوة نحو 8 درجات قد يحدث مرة واحدة في السنة في العالم.
خبير سويسري: زلزال قهرمان مرعش "نادر الحدوث"
فجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة بلغت 7.7، تبعه آخر بقوة 7.6 درجة / صورة: Reuters
10 فبراير 2023

اعتبر مدير خدمة رصد الزلازل السويسرية ستيفان ويمر، أن وقوع زلزال بقوة ما حدث في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا هو أمر "نادر الحدوث".

وتحدث ويمر الخميس لقناة "إس آر إف" السويسرية، قائلاً إن المنطقة بين تركيا وسوريا لم تشهد منذ أكثر من 100 عام زلزالاً كبيراً مثل الذي وقع الاثنين في مقاطعة قهرمان مرعش.

وأضاف أن زلزالاً بقوة نحو 8 درجات "قد يحدث مرة واحدة في السنة في العالم".

وفي المقابل أفاد بأنه "ليس من قبيل المصادفة" أن تتكرر الزلازل القوية بين هذين البلدين، راجعاً ذلك إلى حدود الصفائح (التكتونية) في المنطقة.

وتابع: "هذا هو صدع شرق الأناضول، حيث تتراكم التوترات، لكن مثل هذا الزلزال الضخم أمر نادر بالفعل".

وبالحديث عن تبعات الزلزال المدمر، شدّد الخبير السويسري على أنها "تستمرّ لأيام وأسابيع وحتى أشهر"، مؤكداً أن حدتها تنخفض عموماً في العدد والشدة "بمرور الوقت".

وصباح الجمعة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى18 ألفًا و991 والإصابات إلى أكثر من 75 ألفاً.

وفي سوريا المجاورة، تأكَّدَ مقتل أكثر من 3300 شخص حتى صباح الجمعة في شمال غربي البلاد، وإصابة أكثر من 5200 شخص.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة بلغت 7.7، تبعه آخر بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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