أدى آلاف المسلمين في عدد من الدول العربية صلاة الغائب على أرواح من قضوا جراء الزلازل في تركيا وسوريا، فيما دعا خطيب المسجد الحرام إلى إعانة المتضررين.

وفي خطبة الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، دعا الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة لغوث المتضررين من زلازل تركيا وسوريا.

وفي فلسطين، عمّت الصلوات المساجد كافة بما فيها القدس، تبعها جمع تبرعات بتنظيم من وزارة الأوقاف الفلسطينية.

ففي المسجد الأقصى المبارك، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الغائب على ضحايا الزلازل عقب صلاة الجمعة.

وأدى الفلسطينيون صلاة الغائب في مساجد الضفة الغربية المحتلة كافة، بدعوة من وزارة الأوقاف الفلسطينية، وفعل الأمر ذاته آلاف المصلين في مساجد قطاع غزة.

أما في الأردن شهد جميع المساجد عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفق توجيه سابق من وزارة الأوقاف بالبلاد صادر الخميس.

وفي لبنان شارك مئات بصلاة الغائب في مساجد بمختلف المناطق بينها العاصمة بيروت وطرابلس وصيدا، وفق مراسل الأناضول.

وفي اليمن أدى مئات اليمنيين الجمعة في مدينة تعز (جنوب غرب) صلاة الغائب على أرواح من قضوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وذكر مراسل الأناضول أن "مئات احتشدوا لأداء صلاة الجمعة في ساحة الحرية وسط مدينة تعز استجابة لدعوة أطلقها ناشطون".

وفي الإمارات، قالت وسائل إعلام محلية إن جميع مساجد البلاد أدت صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال، وذلك بعد توجيه من رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، تلتها دعوات بالرحمة للمتوفيين والشفاء للمصابين، وفق ما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية.

وأقيمت صلاة الغائب، بناء على توجيه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الصادر الخميس، وفق المصدر ذاته.

وفجر الإثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.