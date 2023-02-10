سياسة
3 دقيقة قراءة
آلاف يصلون الغائب على ضحايا الزلازل وخطيب المسجد الحرام يدعو لغوث المتضررين
أُقيمت صلاة الغائب على ضحايا زلازل تركيا وسوريا في مساجد عدد من الدول العربية منها فلسطين والأردن ولبنان والإمارات، فيما دعا خطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى إعانة المتضررين.
آلاف يصلون الغائب على ضحايا الزلازل وخطيب المسجد الحرام يدعو لغوث المتضررين
عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الغائب على ضحايا زلازل تركيا وسوريا في المسجد الأقصى / صورة: وسائل التواصل
10 فبراير 2023

أدى آلاف المسلمين في عدد من الدول العربية صلاة الغائب على أرواح من قضوا جراء الزلازل في تركيا وسوريا، فيما دعا خطيب المسجد الحرام إلى إعانة المتضررين.

وفي خطبة الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، دعا الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة لغوث المتضررين من زلازل تركيا وسوريا.

وفي فلسطين، عمّت الصلوات المساجد كافة بما فيها القدس، تبعها جمع تبرعات بتنظيم من وزارة الأوقاف الفلسطينية.

ففي المسجد الأقصى المبارك، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الغائب على ضحايا الزلازل عقب صلاة الجمعة.

وأدى الفلسطينيون صلاة الغائب في مساجد الضفة الغربية المحتلة كافة، بدعوة من وزارة الأوقاف الفلسطينية، وفعل الأمر ذاته آلاف المصلين في مساجد قطاع غزة.

أما في الأردن شهد جميع المساجد عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفق توجيه سابق من وزارة الأوقاف بالبلاد صادر الخميس.

وفي لبنان شارك مئات بصلاة الغائب في مساجد بمختلف المناطق بينها العاصمة بيروت وطرابلس وصيدا، وفق مراسل الأناضول.

وفي اليمن أدى مئات اليمنيين الجمعة في مدينة تعز (جنوب غرب) صلاة الغائب على أرواح من قضوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وذكر مراسل الأناضول أن "مئات احتشدوا لأداء صلاة الجمعة في ساحة الحرية وسط مدينة تعز استجابة لدعوة أطلقها ناشطون".

وفي الإمارات، قالت وسائل إعلام محلية إن جميع مساجد البلاد أدت صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال، وذلك بعد توجيه من رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، تلتها دعوات بالرحمة للمتوفيين والشفاء للمصابين، وفق ما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية.

وأقيمت صلاة الغائب، بناء على توجيه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الصادر الخميس، وفق المصدر ذاته.

وفجر الإثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us