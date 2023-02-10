قُتل إسرائيليان وأصيب 6 آخرون على الأقل، الجمعة، في عملية دهس بمستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، فيما قُتِل المنفذ، وفقا لإعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، عن منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية (حكومية)، أن إسرائيليين اثنين قُتلا وأصيب 6 آخرون، بينهم حالات خطرة في عملية الدهس.

وقالت الهيئة إن "السائق صدم عدداً من المارة عند محطة حافلات، قبل أن يجري تحييده، حيث فارق الحياة".

ووفق المصدر ذاته، تتفحص الشرطة الإسرائيلية خلفية الحادث، حيث من المحتمل أن تكون دوافعه "قومية".

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز قوات الأمن بالمنطقة، وإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بالمهاجم وتطويق منزله.