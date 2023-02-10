سياسة
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القدس.. مقتل إسرائيليّين وإصابة 6 بعملية دهس ونتنياهو يأمر بتدابير مشددة
أعلنت منظمة طبية إسرائيلية مقتل إسرائيليّين وإصابة 6 آخرين في عملية دهس بمستوطنة راموت شمالي مدينة القدس.
القدس.. مقتل إسرائيليّين وإصابة 6 بعملية دهس ونتنياهو يأمر بتدابير مشددة
عملية دهس بمستوطنة راموت شمالي مدينة القدس تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة 6 آخرين / صورة: AA
10 فبراير 2023

قُتل إسرائيليان وأصيب 6 آخرون على الأقل، الجمعة، في عملية دهس بمستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، فيما قُتِل المنفذ، وفقا لإعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، عن منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية (حكومية)، أن إسرائيليين اثنين قُتلا وأصيب 6 آخرون، بينهم حالات خطرة في عملية الدهس.

وقالت الهيئة إن "السائق صدم عدداً من المارة عند محطة حافلات، قبل أن يجري تحييده، حيث فارق الحياة".

ووفق المصدر ذاته، تتفحص الشرطة الإسرائيلية خلفية الحادث، حيث من المحتمل أن تكون دوافعه "قومية".

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز قوات الأمن بالمنطقة، وإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بالمهاجم وتطويق منزله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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