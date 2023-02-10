سياسة
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تركيا.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض لليوم الخامس
تتواصل جهود الإغاثة والإنقاذ في الولايات التركية التي ضربها الزلزال المدمر حيث تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في ظل ظروف صعبة أبرزها صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة وبرودة الطقس، وذلك لليوم الخامس على التوالي.
تركيا.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض لليوم الخامس
إنقاذ أم وأولادها الثلاثة من أنقاض زلزال تركيا / صورة: AA
10 فبراير 2023

تواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال عالقين تحت أحياء من تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين.

وفي ولاية قهرمان مرعش، نجحت الفرق بانتشال فتاة سورية (14 عاماً) من تحت أنقاض منزلها في قضاء إلبيستان بعد مرور 104 ساعات على الزلزال.

وكثفت الفرق جهودها على أنقاض البناء بعد سماعها صوتاً صادراً منه في اليوم الخامس، ورصدوا الفتاة فاطمة عبر كاميرا حرارية وتمكنوا من إخراجها.

وبالولاية ذاتها، نجحت الفرق بإنقاذ حسين البالغ 38 عاماً من تحت أنقاض منزله في قضاء "أون إيكي شباط" بعد مرور 105 ساعات على الزلزال.

وبقضاء نزيب بولاية غازي عنتاب، تكللت جهود فرق الإنقاذ بانتشال امرأة من بين أنقاض بناء مؤلف من 6 طوابق بعد مرور 107 ساعات على الزلزال.

وقبل إخراج المرأة كانت الفرق قد تمكنت من إنقاذ شخصين أحدهما طفل من أنقاض البناء ذاته.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا إلى 19 ألفاً و388 والمصابين إلى 77 ألفاً و711 شخصاً، مؤكداً أن أعمال الإنقاذ تجري بوتيرة متسارعة في 10 ولايات تركية متضررة.

وأضاف أردوغان أن أكثر من 141 ألف عامل إنقاذ يعملون في 10 ولايات بمن فيهم الفرق القادمة من خارج البلاد.

وأكد أن الدولة سخرت كل إمكاناتها منذ اللحظة الأولى للزلزال، لأعمال البحث والإنقاذ.

ويتواصل قدوم فرق الإنقاذ إلى تركيا، حسب أردوغان إلى جانب مساعدات من 94 دولة.

وقال أردوغان: "الدمار واسع جداً، الكثير من الأبنية تأثر بالزلزال، وعلى الرغم من وجود 141 ألف بعمليات الإنقاذ بينهم 30 ألف عنصر متخصص بعمليات البحث والإنقاذ، ربما أكبر تجمع لعناصر الإنقاذ في العالم، فإنه مع الأسف لم نوصّل المساعدات بالشكل الذي كنا نريده".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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