تتواصل جهود تقديم المساعدات الدولية لكلّ من تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، حتى الآن، بالإضافة إلى انهيار آلاف المباني على السكان في حين لا تزال عمليات فرق الإنقاذ مستمرة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الجزائر، الجمعة، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت الحكومة الجزائرية إنها "قررت تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية"

كما أعلنت الكنائس الكاثوليكية بالأردن، الجمعة، تخصيص تبرعات قداديس يومي الأحد القادمين، لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

ونقل المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام (خاص/ يتبع لكنيسة اللاتين)، عن البطريرك بييرباتيتسا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، أنه "وجه رسالة إلى المؤمنين وذوي الإرادة الصالحة في أبرشية البطريركية اللاتينيّة في القدس بأن البطريركية خصصت تبرعات قداديس الأحد 12 والأحد الذي يليه 19 فبراير (شباط) الجاري من أجل المساعدة الإنسانية للمتضررين جراء الهزة الأرضية التي تعرضت لها تركيا وسوريا".

من جهتها، أرسلت إدارة إقليم شمال العراق 14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في منطقة عفرين السورية.

ودخلت المساعدات إلى سوريا عن طريق تركيا، الجمعة، من خلال معبر أونجو بنار بولاية كيليس، والذي يقابله في الجانب السوري معبر باب السلامة في إعزاز بريف محافظة حلب.

وعقب دخولها سوريا، توجهت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الإسعافية، إلى بلدة جنديرس في عفرين.

كما انطلقت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية من الصليب الأحمر اليوناني لمتضرري الزلزال في تركيا.

وذكر مراسل الأناضول، أن ثلاث شاحنات تابعة للصليب الأحمر محملة بـ40 طناً من مواد الإغاثة مثل الأسِرة والخيام والبطانيات وأدوات المطبخ والطعام والماء والإمدادات الطبية ومنتجات النظافة، غادرت العاصمة أثينا صباح الجمعة.

من جهة أخرى، وصلت طائرة نقل مع كوادر طبية تابعة لوزارة الدفاع الهولندية إلى تركيا على متنها فريق مكون من 21 شخصاً.

وذكرت السفارة الهولندية في أنقرة، أن "طائرة إسعاف" تابعة لسلاح الجو الملكي الهولندي هبطت في مطار أنطاليا، حيث ستنفذ عملياتها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".

كما أعلن الصليب الأحمر الفنلندي في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمؤسسة على الإنترنت، أنه أرسل 300 ألف يورو مساعدات للمتضررين من زلزال تركيا.

وفي العراق، أرسلت قافلة مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات التي جرى جمعها في مدينة أربيل إلى تركيا لدعم متضرري الزلزال.

ومنذ وقوع الزلزال وحتى الخميس، أعلنت 14 دولة عربية رسمياً إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، هي السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر ولبنان والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق وموريتانيا.

أمير قطر يتبرع بـ50 مليون ريال

وفي السياق، تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك ضمن حملة "عون وسند" الإغاثية لمتضرري الزلزال في البلدين عبر البث المباشر في تلفزيون قطر.

ووصل حجم التبرعات حتى الساعة 16:15 (ت.غ) 66 مليون ريال قطري (نحو 18 مليون دولار).

الدوري الإنجليزي يقدم مليون إسترليني لمتضرري الزلزال

بدوره، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تقديمه مليون جنيه إسترليني لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وذكر الدوري في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه سيتبرع بمليون جنيه إسترليني دعماً لنداء الإغاثة الذي أطلقته لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا "DEC" لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وجاء في البيان أن "الدوري الممتاز يشعر بحزن عميق إثر الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا وأودت بحياة الآلاف من الناس".

والخميس، أطلقت لجنة "DEC" نداء إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا.

وقالت اللجنة المكونة من 15 منظمة بريطانية إنها تطلق النداء بالتعاون مع الحكومة البريطانية التي تعهدت بالتبرع بالمبلغ نفسه الذي ستجمعه الحملة بمقدار 5 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى، حسب ما ذكرت صحيفة الغارديان.

وأوضحت أن التبرعات ستستخدم لتوفير الإمدادات الطبية والمأوى والطعام والمياه النظيفة، إضافة إلى البطانيات والملابس وأدوات التدفئة للمتضررين من الزلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا.

بيع قمصان لاعبين في مزاد خيري

في السياق نفسه أعلن لاعب كرة القدم التركي مريه دميرال، الجمعة، طرح قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مزاد علني إلكتروني لجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا المدمر.

وقال دميرال الذي يلعب لفريق أتالانتا الإيطالي، في تغريدة، إن "قميص ميسي الذي ارتداه في إحدى المباريات والمُوقع منه شخصياً مطروح في مزاد علني".

وأضاف أن "جميع عائدات البيع سيجري التبرع بها لجمعية "أحباب" التركية (غير حكومية) لاستخدامها في منطقة الزلزال".

وأوضح دميرال أن المزاد "سيغلق غداً السبت عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، حيث يمكن تقديم العروض عبر تويتر والبريد الإلكتروني" للاعب، حسب التغريدة.

كما شكر اللاعب التركي الدولي مواطنه الدولي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، وحارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جيانلويجي دوناروما، لتواصلهما مع ميسي.

وفي عام 2017، أسس المغني التركي الشهير هالوك ليفنت (54 عاماً) جمعية "أحباب" التطوعية لمساعدة المحتاجين.

وكان ديميرال قد أعلن، الخميس، عن بيع القمصان الثلاثة التي عرضها في مزاد آخر، مقابل 5 ملايين ليرة تركية (265 ألف دولار)، ستوجه بالكامل لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا الاثنين الماضي.

وأفاد ديميرال في تغريدة له، الخميس، بأن شركة (أهلاتجي) للإنشاءات، قد فازت بالمزاد الذي ضم قمصان كريستيانو رونالدو وليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا، واستمر منذ الثلاثاء.

كما أعلن ناديا ليفربول وإيفرتون الإنجليزيان، الجمعة، طرح قمصان لاعبي فريقيهما في مزاد علني لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وقال ليفربول في بيان مشترك على موقعه الإلكتروني، إن الناديين "سيتبرعان بقمصان مُوقعة من لاعبي المباراة التي ستجمعهما الاثنين المقبل ليجري بيعها في مزاد علني".

وأوضح النادي أن التبرع يأتي استجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقته لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا "DEC" دعماً لمتضرري زلزال تركيا وسوريا.

وجاء في البيان: "شعر كل من في الناديين بحزن عميق بسبب الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح نتيجة هذه الزلازل".

وأوضح أنه "بعد مباراة مساء الاثنين، سيوقّع لاعبو الفريق الأول من الجانبين على قمصانهم وبيعها في المزاد بمساعدة مؤسسة ليفربول".

ودعا البيان إلى دعم حملة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها.​​​​​​​

على صعيد متصل، دعا عمدة لندن صديق خان للمشاركة في حملات التبرع في بريطانيا للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف آلاف الضحايا وخسائر مادية كبيرة في البلدين.