أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، الجمعة، تعليماته إلى الشرطة بالاستعداد لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" في القدس الشرقية بدءاً من الأحد المقبل.

وجاءت تعليمات بن غفير رداً على عملية دهس نُفذت في وقت سابق اليوم، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 آخرين.

و"السور الواقي" عملية عسكرية شنتها إسرائيل في مارس/آذار 2002، في جميع أنحاء الضفة الغربية، قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، كما حاصرت الرئيس السابق ياسر عرفات في مقر إقامته بمدينة رام الله (وسط).

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن بن غفير قوله خلال وجوده في مكان عملية الدهس التي نفذت في وقت سابق الجمعة، بمستوطنة راموت شرقي المدينة: "في نهاية اجتماع تقييم الوضع في مقر قيادة شرطة القدس أصدرت تعليمات إلى الشرطة للاستعداد ولإعداد خطط للعملية (السور الواقي 2) في القدس الشرقية بدءاً من الأحد المقبل".

وانتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، تصريح بن غفير.

وقال لابيد في تغريدة ساخراً: "وزير التيك توك والتطوير أصدر تعليمات لعملية سور واق 2، دون الكابينيت (المجلس الأمني المصغر) ودون تقدير موقف، ولا تنسيق بين الأجهزة الأمنية".

وفي السياق، نقلت قناة "كان" عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالكبير، انتقاده لتصريحات بن غفير.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه: "القرارات بشأن عملية السور الواقي 1 أو 2 أو 3 أو 4 لا تتخذ على الرصيف في مكان الهجوم".

وأضاف: "لم يكن هناك نقاش شمل التشاور مع جميع المسؤولين الأمنيين حول هذه المسألة، بل وطُلب من بن غفير تقديم تفسيرات عن الموضوع بعد التصريح الذي أدلى به".

وأردف المسؤول الإسرائيلي بأن "القرار بشأن مثل هذه العملية سيكون على الأقل بعد التشاور مع المؤسسة الأمنية بكاملها، ومن المؤكد أنه سيجري عرضه على مجلس الوزراء إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق الجمعة، قُتل إسرائيليان وأصيب 6 آخرون، في عملية دهس نفذها فلسطيني عند محطة وقوف الحافلات في مستوطنة راموت شمال مدينة القدس.