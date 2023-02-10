سياسة
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إيران تعلن اعتقال "العناصر الرئيسية" المتورطة في هجوم أصفهان
أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، إلقاء القبض على العناصر الرئيسية الضالعة في هجوم أصفهان. وأكدت أن تل أبيب متورطة في هذا الهجوم، حسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية.
إيران تعلن اعتقال "العناصر الرئيسية" المتورطة في هجوم أصفهان
إيران تتهم عملاء إسرائيليين بالضلوع في هجوم أصفهان / صورة: Reuters
10 فبراير 2023

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية الجمعة أنها أوقفت "العناصر الرئيسية" المتورطة في هجوم بطائرات مسيّرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري أنه "جرى تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" بالعربية.

وأضاف البيان "نظراً لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقاً".

وتابع: "ما هو مؤكد حتى الآن هو ضلوع عملاء الكيان الصهيوني في هذا الهجوم الفاشل".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيّرة في 28 يناير/كانون الثاني استهدف "مجمع مصانع" تابعاً لوزارة الدفاع في أصفهان.

وقالت وزارة الدفاع حينها إن منظومة الدفاع الجوي دمرت إحدى المسيّرات وانفجرت اثنتان أخريان "بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية"، مضيفة أنه لم تقع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالموقع المستهدف.

كما حذّرت وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري الجمعة من أن "مجرد الاعتداء على حياض إيران سيواجَه رداً حاسماً و باعثاً على الندم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم سفير إيران في الأمم المتحدة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم بالطائرات المسيّرة.

كما اتهمت وكالة "نور" للأنباء القريبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جماعات مسلحة متمركزة في العراق بالتورط.

وتخوض إيران حرب ظلّ مع إسرائيل منذ سنوات، إذ تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات التخريبية والاغتيالات التي استهدفت برنامجها النووي، وتقول إنها نُفّذت بدعم من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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