أعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي أن نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلازل يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة أُنشئت في مناطق الزلزال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" بالعاصمة أنقرة مساء الجمعة.

ولفت أُقطاي إلى إنقاذ الفرق 67 مواطناً خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة من تحت الأنقاض.

وقال: "نستضيف حالياً نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال في مراكز إيواء مؤقتة".

وأوضح أن الهزات الارتدادية مستمرة وأن 1666 هزة ارتدادية سُجّلت بعد الزلازل التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش.

وأضاف أن 31 ألفاً و254 من أفراد البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

وأشار إلى مشاركة 12 ألفاً و26 من المعدات الثقيلة وأكثر من 900 رافعة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وبيّن أُقطاي أن 80 ألف مصاب يتلقون العلاج في المشافي، موضحاً أنه جرى إجلاء 190 ألف مواطن من المدن المنكوبة إلى مناطق أكثر أمناً.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.