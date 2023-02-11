سياسة
3 دقيقة قراءة
البنتاغون يقول إنه أسقط جسماً بحجم سيارة فوق ألاسكا.. ما القصة؟
قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن طائرة F-22 تمكنت من إسقاط جسم كان يحلق على ارتفاع 12190 متراً فوق ألاسكا. من جانبه أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بعدم توافر معلومات كثيرة عن الجسم لكن الولايات المتحدة تتوقع انتشاله بعد سقوطه.
البنتاغون يقول إنه أسقط جسماً بحجم سيارة فوق ألاسكا.. ما القصة؟
المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: لم يتضح من أين جاء هذا الجسم / صورة: AFP
11 فبراير 2023

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إن طائرة من طراز F-22 أسقطت جسماً كان يحلق على ارتفاع كبير فوق ألاسكا بصاروخ من طراز سايدوندر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال بات رايدر للصحفيين إن الجسم الذي يماثل في حجمه سيارة صغيرة دخل المجال الجوي الأمريكي يوم الخميس.

وأضاف أنه كان يتحرك على ارتفاع 12190 متراً عندما جرى إسقاطه وكان يمثل تهديداً محتملاً لحركة الطيران المدني.

من جهته قال البيت الأبيض إن المقاتلة الأمريكية أسقطت الجسم بأمر من الرئيس جو بايدن.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات للصحفيين بوجود معلومات كثيرة غير معروفة عن الجسم لكن الولايات المتحدة تتوقع انتشاله بعد سقوطه في المياه الإقليمية الأمريكية.

وقال كيربي إنه لم يتضح من أين جاء هذا الجسم، مضيفاً: "لا نعرف هذا الشيء يخص من".

ومضى قائلاً إن الجسم سقط في أقصى الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا قرب الحدود الكندية. وقال إن تقييم الطيار الأمريكي يشير إلى أنه لم يكن على متنه أحد.

وأسقطت الولايات المتحدة في الرابع من فبراير/شباط منطاد مراقبة صينياً على ارتفاع عالٍ قبالة سواحل ساوث كارولاينا، كان يعبر الولايات المتحدة.

ويعمل مسؤولون أمريكيون على انتشال حطام المنطاد الذي يبلغ طوله 60 متراً وما كان يحمله من أجهزة إلكترونية.

وحرص كيربي على ألا يصف الجسم الجديد بأنه منطاد.

وقال إن اكتشاف الجسم الجديد ومساره لفتا انتباه الولايات المتحدة أول الأمر أمس الخميس. وقال إنه على عكس المنطاد الصيني فإن هذا الشيء لم يكن خاضعاً لسيطرة فيما يبدو وكانت الريح تتحكم فيه.

وقال كيربي إن بايدن أمر بإسقاطه في وقت سابق من يوم الجمعة.

وقال مسؤول أمريكي إن طائرة مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت الجسم. وقال المسؤول إن المياه الإقليمية التي سقط فيها الجسم متجمدة.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد عسكري للأشخاص على الأرض ولم يتضح على الفور احتمال أن تكون على متن الجسم أجهزة مراقبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us