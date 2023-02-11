سياسة
2 دقيقة قراءة
فلسطين.. مساجد الضفة تجمع مليون دولار تبرعات لمتضرري زلازل تركيا وسوريا
استطاعت مساجد الضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة أمس جمع تبرعات بنحو مليون دولار لمتضرري الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
فلسطين.. مساجد الضفة تجمع مليون دولار تبرعات لمتضرري زلازل تركيا وسوريا
مساجد الضفة الغربية المحتلة تجمع مليون دولار بعد صلاة الجمعة دعماً لمتضرري زلازل تركيا وسوريا / صورة: AA
11 فبراير 2023

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الجمعة جمع نحو مليون دولار لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الاثنين.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري إن "حصيلة التبرعات التي جُمعت من مساجد الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة بلغت تقريباً نحو 3 ملايين و500 ألف شيكل (نحو مليون دولار)".

وأدى آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الجمعة صلاة الغائب على أرواح من قضوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا، ثم جمعوا التبرعات للضحايا.

وحث خطباء المساجد المصلّين على التبرع لضحايا الزلزال وإغاثة المتضررين في تركيا وسوريا.

والخميس صرّح وزير الأوقاف للأناضول بأنه "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية باشرت الوزارة تنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا".

وأضاف أن حملة "أغيثوهم" بدأت جمع التبرعات المادية في محافظات الضفة الغربية كافة، إلى جانب التبرع عبر حسابات بنكية.

وذكر البكري أن "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح الحملة".

وكانت فلسطين أرسلت فريقَي دعم ومساعدة الخميس إلى تركيا وسوريا لمساعدة متضرري الزلزال.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us