أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الجمعة جمع نحو مليون دولار لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الاثنين.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري إن "حصيلة التبرعات التي جُمعت من مساجد الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة بلغت تقريباً نحو 3 ملايين و500 ألف شيكل (نحو مليون دولار)".

وأدى آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الجمعة صلاة الغائب على أرواح من قضوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا، ثم جمعوا التبرعات للضحايا.

وحث خطباء المساجد المصلّين على التبرع لضحايا الزلزال وإغاثة المتضررين في تركيا وسوريا.

والخميس صرّح وزير الأوقاف للأناضول بأنه "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية باشرت الوزارة تنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا".

وأضاف أن حملة "أغيثوهم" بدأت جمع التبرعات المادية في محافظات الضفة الغربية كافة، إلى جانب التبرع عبر حسابات بنكية.

وذكر البكري أن "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح الحملة".

وكانت فلسطين أرسلت فريقَي دعم ومساعدة الخميس إلى تركيا وسوريا لمساعدة متضرري الزلزال.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.