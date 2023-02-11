سياسة
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شاهد | كلبة البحث "صلة" تنقذ 12 شخصاً من تحت أنقاض الزلزال بتركيا
أسهمت الكلبة المدربة sıla (صلة) في إنقاذ 12 شخصاً من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلازل، حيث ظهرت في مقطع مصور وهي تدل فرق الإنقاذ على أماكن الأحياء تحت الركام في المباني المتضررة جراء الزلزال.
شاهد | كلبة البحث "صلة" تنقذ 12 شخصاً من تحت أنقاض الزلزال بتركيا
"سيلا".. كلبة مدربة تنقذ 12 شخصًا بزلزال تركيا  / صورة: AA
11 فبراير 2023

أسهمت الكلبة المدربة "sıla" (صلة) في إنقاذ 12 شخصاً من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلازل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته السبت إن "صلة" كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.

وأكدت أنها عثرت على 12 شخصاً تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية وأسهمت في إخراجهم.

وأصيبت "صلة" بجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من البيطريين المتطوعين، إذ تواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.

وأظهر مقطع فيديو مصور الكلبة وهي تدل فرق الإنقاذ على أماكن الأحياء تحت الركام في إحدى المباني المتضررة جراء الزلزال بمدينة ملاطية الواقعة جنوب شرقي تركيا.

ورغم الخسائر الفادحة بالأرواح والممتلكات التي خلّفها الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين الماضي، وتعذّر الوصول إلى آلاف الأشخاص الباقين تحت الأنقاض، فإن فرق البحث والإنقاذ لم تفقد الأمل لليوم السادس على التوالي إذ انتشلت العديد من الناجين من بين ركام منازلهم بعد انقضاء أكثر من 130 ساعة.

وارتفعت حصيلة وفيات زلازل تركيا إلى 22327 قتيلاً والمصابين إلى أكثر من 80100، فيما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستبدأ إعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن وستضمد جروح هذه المناطق المنكوبة.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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