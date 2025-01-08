سياسة
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ليبيا.. الدبيبة يلتقي سفير تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه السفير التركي لدى بلاده غوفن بغيتش أمس الثلاثاء، أهمية توسيع أفق التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
ليبيا.. الدبيبة يلتقي سفير تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
الدبيبة يلتقي سفير تركيا لدى بلاده. / AA
8 يناير 2025

وحضر اللقاء الذي انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس الملحق العسكري السابق بالسفارة التركية العقيد مشاة إلياس تشليك، والملحق العسكري الجديد الذي عُين حديثاً العقيد بحار إلقاي بريل، والمكلف تسيير شؤون وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور.

وذكر بيان نُشر على منصة "حكومتنا" الرسمية أن الطرفين بحثا "تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، وخصوصاً الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة".

وشدد الدبيبة على "أهمية الاستمرار في توسيع أفق التعاون الثنائي بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين".

وقدم الدبيبة شكره للملحق العسكري التركي السابق "على جهوده المميزة خلال فترة عمله"، مرحّباً بالملحق العسكري الجديد، ومؤكداً استعداد حكومته لدعمه "في مهامه الجديدة والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وتحظى تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، ويجمع بينهما عديد من اتفاقيات التعاون الثنائية.

ففي 12 أبريل/نيسان 2021 أبرمت تركيا وليبيا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدبيبة الذي زار تركيا على رأس وفد يضم 14 وزيراً.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقّع الجانبان التركي والليبي مذكّرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

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